Поквартирных рейдов не будет: в Минэкологии рассказали об условиях чипирования домашних животных

В ведомстве уточнили, что собаки и кошки подлежат обязательному учету, остальные - добровольному

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Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве экологии - В Министерстве экологии рассказали об условиях чипирования и постановки на учет домашних животных в Казахстане.





Там уточнили, что собаки и кошки подлежат обязательному учету, остальные - добровольному. При этом учитывать будут как животных, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, так и животных, находящихся в приютах, пунктах временного содержания, реабилитационных центрах и зоологических питомниках.





Учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, физическими или негосударственными юридическими лицами, осуществляющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии", - подчеркнули в министерстве.





Там напомнили, что учет домашних животных производится на платной основе с использованием чипов, болюсов и т.д. Исключение составляют владельцы животных, относящиеся к социально уязвимым слоям населения. Их питомцев будут ставить на учет за счет бюджета.





Средняя стоимость процедуры составит от 3500 до 8000 тенге.





За отказ от регистрации животного владельцам грозит штраф 10 МРП (34 500 тенге), а при повторе в течение года - 20 МРП (69 000 тенге).





Информацию об учтенных домашних животных государственные и частные ветклиники обязаны ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в местные исполнительные органы. А они в свою очередь обязаны предоставить эту информацию ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в уполномоченный орган.





Также в Минэкологии рассказали, кто будет рассматривать административные дела за жестокое обращение с животными.





В их числе: органы внутренних дел, уполномоченные органы в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также местные исполнительные органы.





В соответствии со статьей 802 КоАП РК поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:





непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения административного правонарушения;

материалы, поступившие из правоохранительных органов, а также других государственных органов, органов местного самоуправления;

сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в СМИ.





Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении является наличие достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения.





Ранее сообщалось, что рейдов по проверке владельцев животных не будет





Также сообщалось, что службы отлова безнадзорных животных обязаны вести видео- или фотофиксацию. Запрещается умерщвлять животных в ходе отлова, а также использовать яды и отравленные приманки, которые могут быть опасны как для животных, так и для людей.



