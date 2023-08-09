Службы отлова безнадзорных животных обязаны вести видео- или фотофиксацию - МТИ

Запрещается умерщвлять животных в ходе отлова, а также использовать яды и отравленные приманки, которые могут быть опасны как для животных, так и для людей

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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский институт стандартизации и метрологии разработал стандарт, который направлен на регулирование процесса отлова и транспортирования безнадзорных животных с целью предотвращения причинения вреда здоровью и имуществу граждан, а также на ответственное отношение к бездомным животным и оказание им помощи, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.





Согласно новому стандарту, службы отлова теперь обязаны проводить видео- или фотофиксацию каждого этапа процесса отлова безнадзорного животного. Это мероприятие призвано предотвратить возможные случаи жестокого обращения и негуманного отлова. Запрещается умерщвлять животных в ходе отлова, а также использовать яды и отравленные приманки, которые могут быть опасны как для животных, так и для людей", - разъяснили в Минторговли.





Стандарт также устанавливает строгие требования к препаратам, устройствам и механизмам, используемым в процессе отлова и транспортирования безнадзорных животных.





Автотранспортное средство для транспортировки животных должно быть оборудовано раздельными клетками для разного пола, размера и возраста животных, а также обладать системой вентиляции и поддержания температуры воздуха. Контакт отловленных животных между собой в ходе транспортировки должен быть полностью исключен", - уточнили в ведомстве.





Эксперты подчеркивают, что данное регулирование имеет двойную цель. Во-первых, оно направлено на защиту граждан от нападений бездомных животных, которые, согласно статистике, ежедневно становятся причиной повреждений более ста человек. Во-вторых, стандарт акцентирует внимание на ответственном и гуманном отношении к безнадзорным животным, обеспечивая их безопасное и человечное обращение в процессе отлова и транспортировки.





Напомним, в Таразе вопреки закону о защите животных продолжают отстреливать собак.





Зоозащитники Талгара опубликовали страшные результаты расследования исчезновения собак. В степи обнаружен скотомогильник с сотнями освежеванных на мясо собачьих туш.





С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования к содержанию и обращению с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.





Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".





Также ранее сообщалось, что в Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными", с 1 сентября текущего года вживлять чип или надевать бирки в обязательном порядке следует кошкам и собакам.





По мнению юриста, чипирование домашних животных не может и не должно быть монополизировано.





В законе о гуманном обращении и новых правилах учета нарушено международное правило по цифровизации чипов и подменяется понятие ИНЖ (индивидуальный номер животного и нумерация чипов), заявила Ангелина Котенко журналисту Kazakhstan Today.





То есть по международной практике цифровизации микрочипов принято 15 цифр, где четко указана страна, и главное - производитель, от которого зависит качество и который несет ответственность за чип, однако в нашей стране хотят уйти от международной практики и привести к безответственности поставщиков чипов. Производители чипов должны быть зарегистрированы на сайте ICAR и иметь международные сертификаты и отвечать международным стандартам", - пояснила правозащитник Ангелина Котенко.