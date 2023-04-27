В степи обнаружен скотомогильник с сотнями освежеванных на мясо собачьих туш

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Конаев. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Защитники животных Талгарского района Алматинской области обнаружили в степи страшную находку - скотомогильник с освежеванными тушами собак.





Зооволонтеры Талгара опубликовали результаты самостоятельного расследования. Защитники животных выяснили, куда пропадают собаки.





По их словам, в селе Кендала Талгарского района они обнаружили скотомогильник с сотнями выпотрошенных собачьих туш.





Все собаки убиты ударом в голову и освежеваны на мясо. Все собаки хозяйские, в яме куча ошейников", - говорится публикации .





Зооволонтеры не стали оглашать информацию о страшной находке, а решили провести свое расследование. Активисты установили в районе скотомогильника фотоловушку, на которую, по их словам, попался автомобиль талгарского отлова. Позже в отлове подтвердили, что автомобиль принадлежит им.





Через некоторое время скотомогильник был забетонирован неизвестно кем.





Мы приехали в Талгарское управление ветеринарии под видом поиска своей пропавшей сегодня собаки в Табаксовхозе. Нам дают информацию, что талгарский отлов забирает только хозяйских собак и сразу их эвтаназирует", - рассказали зооволонтеры, отметив при этом, что своей базы и изолятора у отлова нет.





Связавшись с бригадиром машины отлова, активисты были проинформированы, что собак в отлове не было.





В ДП Алматинской области сообщили, что это прошлогоднее видео. А поскольку скотомогильник сейчас забетонирован, то не представляется возможности его осмотра.





Волонтеры выложили видео только сейчас... Вызвали ветврача и волонтера", – приводит сообщение ДП Алматинской области портал Zakon.kz .





Дополнено 26.04.23, 14.32





Полиция Алматинской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в Талгарском районе.





25 апреля в ходе мониторинга Instagram выявлена видеозапись, на которой зафиксирован скотомогильник, расположенный на территории поселка Кендала Талгарского района. В этот же день уголовное правонарушение зарегистрировано по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к совершению преступления",- сообщает Polisia.kz .





Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в ДП Алматинской области.





Напомним, на живодера, протащившего привязанную к автомобилю собаку, завели уголовное дело в Алматинской области.





В Костанайской области расследуют массовое убийство собак.





Напомним, что с марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.



