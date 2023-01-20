19.01.2023, 18:55 10551
В Костанайской области расследуют массовое убийство собак
Фото: vkurse_kst
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Костанай. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Житикары по факту обнаружения мертвых собак начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", сообщает пресс-служба МВД РК.
В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что собаки были убиты из огнестрельного оружия и выброшены возле дач.
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
В Акмолинской области на глазах у пенсионерки изверг убил ее собаку, нанеся 10 ножевых ранений. Позже в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть. В июле на одном из пляжей в Актау дети забросали камнями детеныша тюленя, оказавшегося на берегу. В сентябре в Алматинской области задержали живодера, протащившего по асфальту привязанную к грузовику собаку.
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19.01.2023, 15:46 19241
Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Кентау
Ружья, пистолеты и патроны он хранил на рабочем месте - в автомастерской
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Кентау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау у работника автомастерской изъяли оружие и боеприпасы, которые он хранил на рабочем месте.
При обыске на его рабочем месте в автомастерской были изъяты два охотничьих ружья, два травматических пистолета, 35 патронов к различным видам оружия, 1,5 килограмма пороха, граната Ф-1 и взрывпакет", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Назначены экспертизы. Подозреваемый взят под стражу. Полицейские выясняют причины хранения данного количества оружия жителем города", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.
19.01.2023, 14:42 20121
Воспитатели столичного детсада издевались над особенным ребенком Дополнено
Возбуждено уголовное дело
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитатели столичного детского сада издевались над особенным ребенком, сообщает Polisia.kz.
17 января в полицию Астаны обратилась горожанка по факту жестокого обращения с ее несовершеннолетним сыном в центре развития ребенка "Балам-Ай", - проинформировали в полиции.
Сотрудниками управления полиции района Алматы возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
По делу назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых в отношении виновных лиц будет принято решение согласно действующему законодательству.
Напомним, в июле прошлого года стало известно, что в частных детсадах столицы выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей.
Дополнено 19.01.2023, 18.08
Ход расследования уголовного дела по факту издевательства над особенными детьми в столичном детсаду взят под контроль Генпрокуратуры, об этом сообщил глава ведомства Берик Асылов в своем Twitter.
Вопиющий случай, произошедший в инклюзивном детском саду столицы, не должен повториться. Нельзя допускать издевательства над детьми. Ход расследования уголовного дела взят на контроль Генеральной прокуратуры. Виновные должны понести ответственность в соответствии с законом", - написал Асылов.
Дополнено 19.01.2023, 19.24
По информации СМИ, за издевательства над особенными детьми уволили троих воспитателей.
Дополнено 19.01.2023, 20.15
Мониторинговая группа в составе представителей Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования, уполномоченного по защите прав детей по жалобе родителей посетили центр ОФ «Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов «Балам-ай», сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Родители жаловались на грубое обращение воспитателей с детьми. В целях защиты прав детей мониторинговой группой проведена беседа с родителями пострадавших детей, с руководством центра о недопущении подобных фактов. В настоящее время родителями подано заявление в правоохранительные органы, начато досудебное расследование. Виновные воспитатели уволены в связи с грубым обращением с детьми", - сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что центр «Балам-ай» реализует государственный социальный заказ Министерства труда и социальной защиты населения. Уполномоченному ведомству Министерством просвещения направлено письмо с рекомендацией провести проверку в центрах для детей с особыми образовательными потребностями.
Вместе с тем в целях профилактики жестокого обращения с детьми Министерством просвещения планируется проведение мониторинга деятельности всех детских садов и центров для детей с особыми образовательными потребностями. Мониторинг будет проводиться с участием представителей Министерства просвещения, территориальных департаментов по обеспечению качества в сфере образования, региональных уполномоченных по правам ребенка и представителей НПО", - сообщили в Минпросвещения.
18.01.2023, 21:16 41921
Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - 6 января в Талдыкоргане специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес вердикт в отношении 37-летнего подозреваемого в развращении малолетней дочери, сообщает Polisia.kz.
Расследование было начато в августе 2022 года по статье 121, часть 4, УК РК "Насильственные действия сексуального характера" согласно заявлению местной жительницы. Женщина обвинила мужа в сексуальном насилии своей 11-летней дочери.
Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к ответственности и отбывал наказание в учреждениях пенитенциарной системы. В рамках расследования была собрана доказательная база, проведен ряд экспертиз, результаты которых приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В итоге составлен обвинительный акт с направлением дела в суд", - сообщил заместитель начальника УП Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов.
Суд признал талдыкорганца виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительном учреждении максимальной безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.
Житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка.
Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери.
Насильник пятилетней девочки приговорен к двадцати годам колонии в Актау.
18.01.2023, 19:57 43786
В Алматинской области задержали группу вымогателей
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - 9 сентября в УБОП ДП Алматинской области поступила информация о неизвестных, которые, угрожая применением насилия, требовали у предпринимателя из Талгара деньги и дорогой автомобиль, сообщает Polisia.kz.
Уголовное дело по заявлению предпринимателя зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по статье 194, часть 2, пункт 2, УК РК "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП с участием бойцов спецподразделения при получении денег задержали пятерых граждан в возрасте от 20 до 23 лет. Все они жители Алматы и Алматинской области.
Они водворены в ИВС УП Талгарского района. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых лиц к другим аналогичным преступлениям.
Ход расследования по уголовному делу взят под контроль руководством областного департамента.
18.01.2023, 17:13 49201
Крупная партия наркотиков и оружие изъяты в Алматы
Фото: Polisia.kz.
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Алматы. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 52-летний горожанин задержан за хранение наркотиков в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в квартире 52-летнего гражданина полицейские обнаружили спецсредства, предназначенные для скрытой съемки и прослушки, травматический пистолет ОСА, пневматический автомат и 6 видов различных ножей, имеющих признаки холодного оружия.
При обыске в квартире подозреваемого было обнаружено и изъято около более 2 килограммов вещества коричневого цвета со специфическим запахом, а также полиэтиленовый пакет с веществом в виде семян коричневого цвета со специфическим запахом. Предположительно, речь идет о наркотическом средстве "гашиш" и семенах конопли", - проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
По факту наркопреступления и хранения оружия зарегистрировано досудебное расследование. Во время следствия будет учитываться и прежняя судимость фигуранта.
Сейчас следствие выясняет, откуда подозреваемый получил зелье и для чего хранил. Вместе с тем будет установлена цель хранения оружия и специальных технических средств", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что при обыске автомобиля в Кызылорде нашли 165 свертков синтетических наркотиков.
18.01.2023, 12:19 55431
Депутат заявил о волоките и бездействии правоохранительных органов при расследовании интернет-мошенничеств
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Юрий Ли в депутатском запросе рассказал о затягивании и приостановлении правоохранительными органами расследований уголовных дел по фактам мошенничества, совершенного посредством интернета и телефонной связи.
Депутат напомнил, что в прошлом году в ответе на депутатский запрос по поводу расследования преступлений, связанных с интернет-мошенничествами, правоохранительные органы сообщали о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения в сфере противодействия мошенничествам 72 должностных лиц полиции (22 следователя, 50 руководителей), и это только за первое полугодие 2022 года.
Министр внутренних дел заверил, что ответственным подразделениям "поручено обеспечить проведение комплекса необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступления". Генеральный прокурор на тот момент поставил "точку", авторитетно сказав, что "противодействие интернет-мошенничествам и телефонным мошенничествам продолжается и находится на особом контроле", - рассказал в своем депзапросе мажилисмен.
Однако, по его словам, по упомянутым уголовным делам производства до сих пор приостановлены.
Хуже того, по ряду дел уже известны лица, обналичивавшие похищенные деньги из банкоматов (так называемые дропперы), однако они не опрошены и безнаказанно продолжают свою криминальную деятельность с попустительства органов правопорядка. К нашему глубокому сожалению, на этом безобразие не заканчивается, так как есть уголовные дела, по которым даже не отправлены запросы в банки для установления данных по транзакциям похищенных денег, а также не проведены самые неотложные действия по установлению через видеофиксацию в банкоматах лиц, которые обналичили деньги, конвертировали их в криптовалюту и пополняли счета, электронные кошельки организаторов преступного бизнеса", - заявил Юрий Ли.
Депутат выразил возмущение бездействием сотрудников полиции по уголовным делам ряда потерпевших, где давно установлены дропперы. По словам депутата, "они до сих пор не опрошены и не получили должного процессуального статуса в уголовных делах".
Отдельно обращаем внимание на то, что после неоднократных жалоб и депутатского запроса был заменен следователь по уголовному делу, где новый следователь, приняв дело к производству, прервала сроки расследования более четырех месяцев назад и никаких следственных действий не предпринимает, но зато находит время в своем загруженном графике, чтобы "постить" фото-, видеоконтент в "ТикТоке", - сказал он.
По другому уголовному делу, продолжил спикер, бывший следователь стал фигурантом уголовного дела за кражу путем незаконного доступа в информационную систему и превышение полномочий.
Якобы для нужд расследования он забирал у потерпевших смартфоны и через них оформлял на этих же потерпевших кредиты, а деньги присваивал себе. Казалось бы, для восстановления чести мундира новый следователь должен проявить профессионализм и активность, однако и он для установления виновных лиц действий не предпринимает", - заявил Юрий Ли.
По его словам, общий ущерб по всем упомянутым потерпевшим составляет 93 554 778 тенге, и это без процентов по кредитам и штрафных санкций.
Согласно данным МВД РК, с января 2018 года по август 2022 года было зарегистрировано 61 190 дел по интернет-мошенничествам, из них:
• 7707 дел, или 12,6%, расследованы и направлены в суд;
• по 47 003 делам, или 77%, даже не установлены личности мошенников.
При грубом подсчете из десяти уголовных дел по интернет-хищениям в восьми преступники не найдены.
За 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 17 500 интернет-мошенничеств, от которых ущерб гражданам составил 15 млрд тенге, хотя на август месяц 2022 года ущерб составлял 7 млрд тенге, то есть за четыре месяца ущерб вырос больше чем в два раза.
На основании изложенного депутат считает необходимым:
1) Генеральной прокуратуре провести повторную прокурорскую проверку по всем уголовным делам, связанным с интернет-мошенничеством и интернет-кражами, производство по которым приостановлено, с вынесением соответствующих актов прокурорского реагирования;
2) Антикоррупционному ведомству проверить на наличие коррупционных рисков и обстоятельств, способствующих коррупции в сфере правоприменительной практики, при расследовании уголовных дел по интернет-мошенничествам и интернет-кражам, включая вопросы, по каким юридическим и фактическим основаниям органы прокуратуры требуют от следователей изменения статуса "дропперов" с подозреваемых на свидетелей, особенно тех, по счетам или через руки которых проходят регулярные миллионные транзакции похищенных денег, и по каким причинам органы полиции не осуществляют должный розыск мошенников.
17.01.2023, 21:36 114871
Житель Актобе осужден за пропаганду терроризма
Решением суда он признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы
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Актобе. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В законную силу вступил обвинительный приговор суда № 2 Актобе в отношении гражданина Б., 1996 года рождения, сообщает Антитеррористический центр РК.
В рамках уголовного дела установлено, что Б. посредством мессенджеров распространял материалы террористического характера, навязывал окружению деструктивные религиозные взгляды.
Решением суда житель Актобе признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы по статье 256 Уголовного кодекса РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
17.01.2023, 20:24 110126
В Актюбинской области полицейские изъяли более тысячи рогов сайги
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 15 января, сотрудники Байганинского РОП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ДКНБ при выезде из поселка Ногайты Байганинского района остановили Ford Galaxy под управлением 30-летнего жителя ЗКО, сообщает Polisia.kz.
В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены три мешка, в которых находились 416 рогов сайги.
Позже в тот же день была задержана другая группа. При выезде из поселка Карауылкелды Байганинского района была остановлена автомашина Toyota Crown под управлением 35-летнего жителя ЗКО. В авто находились двое его знакомых. В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены шесть коробок с 643 рогами сайги.
По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?