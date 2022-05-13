В Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть

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ПАВЛОДАР. 12 МАЯ - Полиция проводит досудебное расследование в отношении жителя Павлодара по факту жестокого обращения с животными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Алабай был жестоко убит. С собаки сняли шкуру и готовились употребить в пищу. Увидев это, соседка по даче вызвала полицию. Место происшествия осмотрели, труп животного найден, но задержали подозреваемого в убийстве животного за мелкое хулиганство", - рассказали волонтеры сообщества "Добрые руки".
По словам активистов, поводом к задержанию якобы послужила нецензурная брань. Позже живодера отпустили.
Этот человек снова на свободе, на его участке еще три собаки, которые подвергаются опасности быть убитыми и съеденными. Ранее соседи видели на участке шкуры и скелеты, предположительно, собак и щенков, также собаки появлялись и бесследно исчезали", - уверяют зоозащитники.
В сообщении говорится, что убитый алабай не первая жертва павлодарца.
Поступило обращение по факту жестокого обращения с животными. Мужчина установлен. Проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Назначена экспертиза", - приводит сообщение департамента полиции Павлодарской области издание pavlodarnews.kz.
Уточняется, что санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 120 месячных расчетных показателей, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо до 30 суток ареста.
Напомним, в Сети распространяется информация о том, что в Алматинской области была зверски убита и повешена на дерево собака. По данным департамента полиции региона, 17 апреля в Талгарскую районную полицию поступило заявление от жительницы села Панфилова по факту убийства ее собаки.
В феврале в городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться". Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". 16 февраля стало известно, что женщина избежала наказания.
В Атырау дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело.