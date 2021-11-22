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В Атырау дети пытались утопить щенка

21.11.2021, 18:45 79192
АТЫРАУ. 21 НОЯБРЯ - В Атырау дети топили щенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об истории рассказали в Instagram-аккаунте kz_help.
 

Опять в Казахстане издеваются над животными. В Атырау какие-то дети решили поиграть с жизнью щенка. Они положили его в мешок и, привязав к нему камень, бросали в реку. Затем вытягивали на сушу и по новой", - написали в паблике.

 
По словам очевидцев, детей остановила прохожая. 
 

Накричала на них. Те убежали. О случившемся она сразу же написала местному зооволонтеру Мукашу. Он приехал, вытащил собачку, укутал и забрал к себе", - добавили авторы публикации.

 
Щенка назвали Ихтиандром. Сейчас его прививают и лечат.
 
Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. Ранее сообщалось о том, что житель Туркестанской области до смерти забил лошадь. В августе в одном из дворов Костаная живодеры забили молотком собаку, посадив ее в мешок. Живодеров, устроивших кокпар с собакой, засняли на видео в Алматинской области. В Актасе в канализации обнаружили трех мертвых котят.
 
В Казахстане на 13,6% выросло количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными. 

 

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новости по теме

В Нур-Султане задержали мошенника лжеполицейского

20.11.2021, 19:33 167617
НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - Сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции задержали 26-летнего уроженца ВКО, который на протяжении двух месяцев совершал хищения денежных средств, обманывая граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Противоправные действия он совершал, представляясь полицейским, сообщает пресс-служба ДП столицы.
 
К примеру, подозреваемый вымогал у жительницы столицы 300 тысяч тенге. Узнав, что женщина предоставляет интимные услуги, он по телефону угрожал ей административным арестом. Лжеполицейский убедил женщину перевести деньги на его счет. 
 
В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению еще трех эпизодов мошенничества. Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. 
 

В Уральске сотрудника ЦОНа уличили в разглашении персональных данных

20.11.2021, 12:50 201583
В Уральске сотрудника ЦОНа уличили в разглашении персональных данных
Фото: obk.kz
УРАЛЬСК. 20 НОЯБРЯ - В Уральске сотрудника ЦОНа уличили в разглашении персональных данных. Факт разглашения данных был выявлен во время внутренней проверки госкорпорацией "Правительство для граждан" по ЗКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На выездном заседании партии "Нур Отан" в филиале корпорации "Правительство для граждан" инспектор по партийному контролю Афиза Семгалиева сообщила, что в Казахстане в этом году было зафиксировано 8 фактов передачи личных данных граждан третьим лицам. Один из таких фактов имел место в Уральске, сообщает uralskweek.kz.
 
По этому поводу директор Западно-Казахстанского областного филиала НАО "Правительство для граждан" Надир Курумбаев рассказал, что факт разглашения данных был выявлен во время внутренней проверки методом тайного покупателя, когда под видом клиента сотрудник их ведомства обратился в ЦОН и специалист, обслуживающий его, раскрыл все паспортные данные по требуемому человеку.
 

Этому специалисту было объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Если данный факт повторится, с сотрудником будет расторгнут трудовой договор", - констатировал Надир Курумбаев.

 
 

Более 63 тыс. литров авиатоплива похитили сотрудники Международного аэропорта Актау

19.11.2021, 17:39 227881
АКТАУ. 19 НОЯБРЯ - В Мангистауской области выявлен факт хищения более 63 тысяч литров авиационного топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области при попытке незаконной реализации авиационного топлива задержан водитель службы ГСМ АО "Международный аэропорт Актау" А. Абдикамалов. В ходе следствия установлено, что он, совместно с заведующим складом ГСМ аэропорта М. Чабаевым, организовал хищение авиационното топлива (керосина). В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
Всего похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива. Виновных приговорили к трем годам ограничения свободы.

 

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