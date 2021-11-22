В Атырау дети пытались утопить щенка

АТЫРАУ. 21 НОЯБРЯ - В Атырау дети топили щенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об истории рассказали в Instagram-аккаунте kz_help.
Опять в Казахстане издеваются над животными. В Атырау какие-то дети решили поиграть с жизнью щенка. Они положили его в мешок и, привязав к нему камень, бросали в реку. Затем вытягивали на сушу и по новой", - написали в паблике.
По словам очевидцев, детей остановила прохожая.
Накричала на них. Те убежали. О случившемся она сразу же написала местному зооволонтеру Мукашу. Он приехал, вытащил собачку, укутал и забрал к себе", - добавили авторы публикации.
Щенка назвали Ихтиандром. Сейчас его прививают и лечат.
Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. Ранее сообщалось о том, что житель Туркестанской области до смерти забил лошадь. В августе в одном из дворов Костаная живодеры забили молотком собаку, посадив ее в мешок. Живодеров, устроивших кокпар с собакой, засняли на видео в Алматинской области. В Актасе в канализации обнаружили трех мертвых котят.
В Казахстане на 13,6% выросло количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными.