В Алматинской области подростки устроили кокпар с собакой

ТАЛДЫКОРГАН. 26 АВГУСТА - Живодеров, устроивших кокпар с собакой, засняли на видео в Алматнской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Случайно стали свидетелями кокпара в центре поселка средь бела дня. Вместо барана - собака без головы! Я с детьми шла, у них шок и слезы. Это вообще нормально такое делать? Родители почему же не воспитываете своих детей? Эти подростки малолетние живодеры! Для них это была веселая игра, а собаке отрезали голову! Это ненормально! Дикость, позор их родителям и им самим", - рассказывает очевидец.

Живодеров ищут полицейские. В департаменте полиции пообещали установить личности подростков и приняты меры.

По предварительной информации, инцидент произошел в селе Кыргауылды в Карасайском районе.

Это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в последнее время. 23 августа в одном из дворов Костаная живодеры забили молотком собаку, посадив ее в мешок. 18 августа в Алматинской области зоозащитники обнаружили огромное количество собак, брошенных на произвол судьбы. Вероятно, это так называемая "черная" передержка, когда псевдоволонтеры предлагают хозяевам за деньги пристроить питомцев, после чего вывозят их за город и оставляют умирать без еды и воды.

В Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными. За полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.

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