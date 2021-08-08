В Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными

НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - За полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Ranking.kz, было зарегистрировано 48 случаев незаконной охоты, 132 случая незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений, 135 случаев незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных.
При этом пострадали и защитники природы. Так, в текущем году было зарегистрировано 3 случая насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря.
В региональном разрезе больше всех жестоко обращались с животными жители Алматинской области, столицы и Шымкента. В каждом из этих регионов с начала текущего года зарегистрировали по 5 таких уголовных правонарушений. Четвёртую и пятую строчки печального рейтинга заняли Алматы и Карагандинская область.
Напомним, Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.
Факты издевательства над животными в последнее время далеко не редкость. В Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. В Акмолинской области неизвестные перетянули собаке шею резинкой, образовалась огромная опухоль. В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 17 июля в Актобе из окна выбросили собаку. Маленький песик выжил, но не может встать на лапы.
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