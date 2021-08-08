В Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными

НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - За полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Ranking.kz , было зарегистрировано 48 случаев незаконной охоты, 132 случая незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений, 135 случаев незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных.

При этом пострадали и защитники природы. Так, в текущем году было зарегистрировано 3 случая насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря.

В региональном разрезе больше всех жестоко обращались с животными жители Алматинской области, столицы и Шымкента. В каждом из этих регионов с начала текущего года зарегистрировали по 5 таких уголовных правонарушений. Четвёртую и пятую строчки печального рейтинга заняли Алматы и Карагандинская область.





Напомним, Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными . Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.





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