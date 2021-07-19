Собаку выбросили из окна в Актобе

АКТОБЕ. 18 ИЮЛЯ - В Актобе из окна выбросили собаку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Маленький песик выжил, но не может встать на лапы. Полиция приняла дело по факту жестокого обращения с животными, пишет " Диапазон ".

17 июля, около 23 часов, к актюбинским волонтерам с мольбой о помощи обратилась женщина. Она рассказала, что собаку выбросили из окна по проспекту Абулхаир хана. Женщина не видела, из какого точно, но успела заметить, как собака падала как минимум с уровня третьего этажа.

Я живу недалеко, потому сразу побежала туда. Собака небольшая, чуть больше кошки, мальчик. Он бился на земле, но не мог встать, был сильно дезориентирован. По заломанным веткам у дома видно, как он падал! Предполагаем, что это четвертый-пятый этаж", - рассказала волонтер Ангелина.

По ее словам, полиция приняла заявление, виновных ищут.

Вместе с участковым мы прошлись по всему подъезду. Раньше эту собачку во дворе не видели. Хотя очевидцы говорят, что из окон до этого постоянно выбрасывали мусор, бутылки и другие вещи. Мы намерены добиться наказания для извергов, которые выбросили собаку!" - добавила женщина

Собака сейчас находится у Ангелины. Пока пес не встает, но хотя бы заинтересовался едой. Ему необходим рентген и УЗИ. Ветеринарную помощь ему оказали - ветеринар осмотрел, сделал обезболивающие уколы. Есть подозрение на проблемы с позвоночником. Возможно, отбиты какие-то органы.

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