В Алматы автомобилисты спасли собаку от живодера

АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - Автомобилисты атаковали машину живодера, чтобы спасти собаку, которую тот привязал к своему автомобилю и тащил по дороге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел на трассе в Талгарском районе. Очевидцы жестокого обращения с собакой сняли происходящее на видео и разместили его на странице almaty_pomosh_zhivotnym в Instagram

Пришлось атаковать водителя, прижимать к обочине. Участвовало сразу несколько машин. С водителем в машине были малолетние дети. Усилиями трех грузовиков и четырех легковых автомобилей удалось остановить машину живодера, перерезать веревку и освободить собаку. Она сильно пострадала, вся в крови, но выжила. Когда мы ее отвязывали, она уже хрипела", - рассказала одна из участниц спасательной операции.

Пса отвезли в ветеринарную клинику, где ему обработали раны. Люди, спасшие его, отмечают, что он очень добрый, ласковый, и надеются, что в ближайшее время собака найдет новый дом и любящих хозяев.

Очевидцы написали заявление в полицию. Мужчину, привязавшего собаку к машине, уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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