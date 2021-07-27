Несколько десятков котят выбросили умирать на пустыре близ Алматы

ФОТО: instagram/gres_hvostiki

АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - На пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить, передает KAZAKHSTYAN TODAY.

Видео с изможденными котятами появилось в соцсетях, и на него сразу отреагировали волонтеры и просто неравнодушные люди. Животных собрали и отвезли к ветеринарам. Всего зоозащитники насчитали 40 котят, но их может быть и больше, потому что некоторые так обессилили, что не смогли выйти к людям. Те, кого нашли, были голодные, обезвоженные, у многих имеются инфекционные заболевания. О зооспасательной операции рассказывает паблик gres_hvostiki в Instagram





На базарах, в домах принимают животных милые тётеньки, бабушки. Люди оставляют животных за небольшие деньги 200/500/1000 тенге и т. д. Им обещают, что всех их пристроят в добрые ручки. Вот... Видео, куда деваются животные, которых отдают люди на пристройство. Сейчас под Алматы полсотни (примерно) выкинутых голодных, обезвоженных котят, мамочек с детками и т.д. на пустыре! В жару, без воды и еды. Их привезли коробками и избавились", - говорится в сообщении.

После того, как видео стаи кричащих котят разлетелось в соцсетях, на пустырь с разных концов города стали съезжаться волонтеры. В 2 часа ночи животных кинулись разыскивать на нескольких машинах.

Приехав на место, всё были в шоке! 40 котят разных пометов, возрастов, вперемешку больные, здоровые", - отмечает автор.





Часть котят в тяжелом состоянии сразу отвезли в ветклинику, остальных временно пристроили.

Но теперь требуется животных пролечить и найти им семьи. Волонтерам нужна помощь, потому что даже на прокорм такой толпы нужны немалые средства.

Также зоозащитники просят не отдавать котят на произвол судьбы.

Отдавая на базарах, улицах и т.д. котят за деньги милым тётенькам, бабушкам, "псевдоприютам", знайте, Вы их обрекаете на смерть, голодную, страшную, в пустырях, на трассах, и за это ещё платите. Районы разные, где обитают "коробочники", это и Сайран, и Алматы-1, и так далее", - говорится в сообщении.

В этот раз удалось спасти от верной гибели порядка 40 кошек, при этом десятки выброшенных животных погибают вдали от людей.





В Казахстане регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными. И хотя вносятся поправки в законодательство, которые ужесточат наказание за издевательство над животными, число бесчеловечных поступков и жесточайших убийств животных не снижается.

В прошлом году всю страну шокировало сообщение о том, что в столичном отлове изнасиловали четырех собак

В конце мая зоозащитники в ходе заседания круглого стола по обсуждению вопросов ответственного обращения с животными предложили держать на особом контроле детей , замеченных в жестокости по отношению к животным.

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