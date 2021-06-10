Житель Караганды выкинул собаку с балкона 3-го этажа

КАРАГАНДА. 9 ИЮНЯ - Вечером, 8 июня, в Сортировке мужчина, который по словам очевидцев был в пьян, выкинул собаку с балкона 3-го этажа, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Также со слов свидетелей происшествия, после он дебоширил и кидал в прохожих камни. Соседи вызвали полицию, и мужчину забрали в отделение, сообщает eKaraganda.

8 июня в Железнодорожный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение, что некий мужчина выкинул собаку с балкона 3-го этажа. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили владельца собаки - 50-летнего мужчину. По его словам, животное находилось на балконе, где сидело на стульчике. Услышав на улице лай, собака сама спрыгнула с балкона. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 316 УК РК. Обстоятельства выясняются", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

Свидетели происшествия сообщили, что проезжавшие мимо ветеринары пытались помочь собаке, обезболить и стабилизировать состояние животного. Но её состояние было крайне тяжелое: множественные переломы и кровоизлияние. Ночью собака умерла.

Напомним, 27 мая в Уральске живодера, который попал на видео в момент отстрела щенков дротиками, привлекли к уголовной ответственности. 18 мая уголовное дело за жестокое обращение с животным завели на жителя Тараза.

Также в конце мая зоозащитники в ходе заседания круглого стола по обсуждению вопросов ответственного обращения с животными предложили держать на особом контроле детей, замеченных в жестокости по отношению к животным.

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