Зоозащитники предложили держать на особом контроле детей, замеченных в жестоком обращении с животными

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - В столице прошло заседание круглого стола по обсуждению вопросов ответственного обращения с животными. В заседании приняли участие директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат мажилиса РК Дарига Назарбаева, депутаты мажилиса РК Снежанна Имашева и Вера Ким, также руководители приютов для животных и волонтерских инициативных групп из регионов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прошедшее заседание является частью серии встреч с руководителями приютов для животных и волонтерами, нацеленных на разработку нормативных стандартов работы этих организаций, содержания животных.

На уважительном отношении к окружающему миру, природе, живым существам должно строиться общество. Эти ценности должны передаваться из поколения в поколение. Хорошо, что зоозащитники, как эксперты в этой области, активно вносят свои предложения по совершенствованию законодательства, формированию нового закона. И этот закон будет принят, принципиальное решение по нему есть. Это вопрос времени. Закон о защите животных должен создавать условия, а не ограничения", - отметила Дарига Назарбаева, открывая работу круглого стола.

Повестка дня заседания выбрана неслучайно. За последние 4 года наблюдается увеличение количества отловленных и уничтоженных бездомных собак и кошек на 21%. Руководитель Ассоциации "Inucobo" Лилия Сарсенбаева отметила, что "объективным ответом на переполненность приютов стала бы "Программа выпуска", когда животное, попадая в приют, получает услуги по уходу, комплекс вакцинации, лечение при необходимости, стерилизацию и чипирование. Далее животное выпускается на улицу и дальше проживает в системе инфраструктурной поддержки - кормушки, места для обитания, специально оборудованные городские зоны".

По ее словам, международный опыт показывает, что необходимо не пожизненное содержание животных в приютах, а поддержка в городской среде (кормушки, будки), так как животные помогают поддерживать экосистему города и защищают от вредителей.

В ходе мероприятия руководители приютов и волонтеры рассказали о своем положительном опыте работы. Так, кинолог и волонтер из атырауского фонда "Дари Добро" Джабасов Мамучар рассказал о программе стерилизации бездомных животных. Фонд реализует такую программу уже 3 год - в 2019 году за счет средств акимата, дальше - благодаря помощи неравнодушных людей.

В свою очередь, зоозащитница из Нур-Султана Айгуль Хасанова поделилась неудачным опытом совместной работы с местным исполнительным органом. Она рассказала, что группа волонтеров была готова взять приют, который находится на балансе у государства в доверительное управление. Но "Астана-Ветсервис" выставил неподъемные условия - 21 миллионов тенге депозит, высокие тарифы на коммунальные услуги. В результате сейчас приют остался на полном содержании государства.

Если бы нам сделали мораторий хотя бы на оплату коммунальных услуг сроком на 1 год, можно было бы создать все условия и выйти на самоокупаемость", - посетовала она.

На заседании также озвучены предложения зоозащитников по поводу внедрения "Уроков добра", нацеленных на формирование в сознании молодежи гуманного отношения к животным, специальной animal-терапии для детей с задержками развития, проблемами речи и слуха.

Необходима воспитательная работа с детьми. Не факультатив, а полноценный урок по ответственному отношению к животным. Дети стесняются спасать животных, боятся приносить домой - их ругают родители. У ребенка закладывается норма, что животные - это плохо, с ними можно как угодно обращаться", - отметили волонтеры.

Кроме того, руководители приютов поделились своими планами, но, чтобы эти планы претворились в жизнь, необходима поддержка на национальном уровне, внесение необходимых законодательных поправок и решение административных препятствий.

Зоозащитники предложили:

введение обязательной регистрации домашних животных как основополагающего принципа всех мер ответственности владельца;

внедрение долгосрочной программы обязательной стерилизации и кастрации всех собак и кошек, не относящихся к племенному воспроизведению;

запретить использование ядов, рассыпать отравленную еду по населенным пунктам;

совершенствовать (упростить) формат взаимодействия государственных органов с приютами;

держать на особом контроле детей и подростков, замеченных в фактах жестокого обращения с животными и так далее.

Напомним , в Казахстане в рамках проекта "Birgemiz: Аyala", направленного на формирование ответственного отношения к животным, стартовал конкурс малых грантов для волонтеров. Целью конкурса является развитие волонтерских инициатив и проектов по формированию ответственного отношения к животным, поддержка индивидуальных инициатив волонтеров.

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