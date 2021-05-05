Казахстанские волонтеры получат гранты за проекты по формированию ответственного отношения к животным

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В Казахстане в рамках проекта "Birgemiz: Аyala", направленного на формирование ответственного отношения к животным, стартовал конкурс малых грантов для волонтеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Целью конкурса является развитие волонтерских инициатив и проектов по формированию ответственного отношения к животным, поддержка индивидуальных инициатив волонтеров.

По итогам конкурса будет выделено 5 малых грантов (500 тысяч тенге на каждый проект). Участие могут принимать жители всех регионов страны, однако реализация проекта будет проходить на территории Нур-Султана.

Конкурс проводится с 29 апреля по 25 мая 2021 года. Не допускается предоставления более одной заявки от одного заявителя по одной теме. Положение конкурса можно найти в описании профиля Instagram @league_volunteers и @birgemiz.ayala . Проект "Birgemiz: Аyala", направленный на формирование ответственного отношения к животным, реализуется в рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив", - сообщили организаторы.

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