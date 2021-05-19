Уголовное дело за жестокое обращение с животным завели на жителя Тараза

ТАРАЗ. 18 МАЯ - Штраф до 600 тысяч тенге, 2 месяца ареста или 120 часов общественных работ грозит жителю Тараза за жестокое обращение с собакой. По данному факту в полиции завели уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошёл в одном из дворов дачного массива Шолдала. 23-летний парень воткнул вилы в собаку, которая загрызла его цыплят. Наказание подозреваемый понесёт в том случае, если будет доказана его вина, а меру определит суд, сообщает " Хабар 24 ".

Видео избитой собаки по кличке Даша взбудоражило не только зоозащитников Тараза, но и многих пользователей соцсетей. Увечья животному нанёс 23-летний житель дачного массива Шолдала. Он рассказывает, что проснулся от сильного шума, выскочил во двор и увидел трех собак, напавших на цыплят.

Кинул вилы, попал в одну собаку. Она убежала с вилами. Я в 4 часа утра не стал до соседа идти, до дяди Володи. Пошёл к нему, как проснулся, часов 11 было. Он говорит, собака вон там. В сарае лежит и скулит. Я пошёл, посмотрел. Смотрю, она с вилами лежит. Я из неё вилы вытащил, вообще ушёл я оттуда, собака убежала. Хотел отпугнуть просто, кинуть и шугнуть, не пытался я убивать. 45 цыплят - она всех погрызла. Они и детей кусали, собаки эти, и соседских кроликов съели", - говорит житель Тараза.

Покалеченную собаку волонтёры отвезли в ветклинику, а после забрали в приют. Первые два дня животное ничего не ело и боялось каждого шороха. Благодаря хорошему уходу Даша вскоре пошла на поправку. Жить она останется в приюте.

Её по голове, видимо, чем-то тяжёлым били, потому что у неё отёк очень сильный был. Когда мы её брали, у неё прям полностью вот, полость рта, носа, мы прям давили и из глаза вот шла какая-то жидкость непонятная. Глаз, соответственно, вряд ли мы второй восстановим", - говорит руководитель общественного фонда по защите животных "Актос" Ирина Келлер.

В приюте Ирины Келлер больше 600 собак и чуть меньше 100 кошек. У каждой своя печальная история. Ежегодно волонтёры сталкиваются примерно с 15 случаями жестокого обращения с животными. Зачастую хвостатые остаются без лап и глаз.

По факту нанесения увечий собаке Даше в полиции завели уголовное дело. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит 2 месяца ареста, 120 часов общественных работ или штраф до 600 тысяч тенге. Меру наказания определит суд.

Начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Назначены экспертизы зоологические. В ходе осмотра собаки факты выкалывания глаз, а также обезглавливания её щенят не подтвердились. По результатам экспертизы нами будет приниматься окончательное процессуальное решение", - сообщил начальник управления дознания департамента полиции Жамбылской области Абсамат Бекмухамбетов.

За последние два года это единственный официально зарегистрированный факт жестокого обращения с животным, заявили в полиции.

Между тем, по словам зоозащитников, такие случаи происходят ежедневно. В частности, ветеринарная служба на глазах у всех отстреливает собак. Убивают животных без разбора - и бездомных, и домашних.

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