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В Уральске на живодера, отстреливавшего щенков дротиками, завели уголовное дело

27.05.2021 5590
В Уральске на живодера, отстреливавшего щенков дротиками, завели уголовное дело
УРАЛЬСК. 27 МАЯ - В Уральске на живодера, который попал на видео в момент отстрела щенков дротиками, привлекли к уголовной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
26 мая в социальной сети Instagram на странице dobroe_serdce_uralsk был опубликован видеоролик, как отстреливают щенков дротиками. Автор ролика выражает свое недовольство, обзывает обидчиков четвероногих и крупным планом снимает номера машин и щенка с дротиком для усыпления, пишет портал "Мой город".
 
В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что личность мужчины установлена.
 

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьей 316 УК РК (Жестокое обращение с животными)", - отметили в пресс-службе ведомства.


 
В ведомстве уточнили, что, согласно этой статье, предусмотрено наказание в виде штрафа размером до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток.
 
В Казахстане регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными. Так, недавно в Уральске кошек замуровали в подвале жилого дома. Когда зоозащитники смогли попасть в подвал, то, по их словам, одна кошка уже погибла, еще одну потребовалось везти в ветклинику. 

Также напомним, в начале марта в одном из подъездов жилого дома в Нур-Султане обнаружен кот с 70-процентными ожогами. 

Ранее зоозащитники Сатпаева возмутились массовым отстрелом собак. По их словам, служба отлова убивает даже домашних животных, несмотря на то, что они привязаны. 

Ветеринары Байконыра сообщили, что в городе участились случаи отравления домашних и беспризорных животных. Специалисты не исключают их намеренное отравление. 

В Алматы хозяин избил палкой собаку до полусмерти. После выволок полуживое животное, привязав за лапы, на веревке за ворота и бросил. 

В Шымкенте живодеры выбили собаке глаз. Второй глаз налит кровью, шансов восстановить зрение животному нет. 

В начале декабря прошлого года в Атырау задержали очередного живодера, привязавшего собаку к машине. Аналогичный случай произошел 19 января близ Нур-Султана живодер протащил по дороге привязанную к авто собаку. 

4 февраля сразу три факта жестокого обращения с животными в разных частях страны обнародовали в соцсетях. В Карагандинской области мужчина с палкой набросился на соседского пса и, по словам хозяйки, отбил ему почки. А жительница Актобе пошла выносить мусор и сделала страшную находку. В контейнер выбросили труп не то собаки, не то лисы с ободранной кожей. 

В Жамбылской области жестокостью отличились работники службы по отлову бродячих животных. Собак отстреливали прямо на глазах у детей

 

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