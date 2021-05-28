В Уральске на живодера, отстреливавшего щенков дротиками, завели уголовное дело

УРАЛЬСК. 27 МАЯ - В Уральске на живодера, который попал на видео в момент отстрела щенков дротиками, привлекли к уголовной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

26 мая в социальной сети Instagram на странице dobroe_serdce_uralsk был опубликован видеоролик, как отстреливают щенков дротиками. Автор ролика выражает свое недовольство, обзывает обидчиков четвероногих и крупным планом снимает номера машин и щенка с дротиком для усыпления, пишет портал "Мой город".

В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что личность мужчины установлена.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьей 316 УК РК (Жестокое обращение с животными)", - отметили в пресс-службе ведомства.





В ведомстве уточнили, что, согласно этой статье, предусмотрено наказание в виде штрафа размером до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток.

В Казахстане регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными. Так, недавно в Уральске кошек замуровали в подвале жилого дома. Когда зоозащитники смогли попасть в подвал, то, по их словам, одна кошка уже погибла, еще одну потребовалось везти в ветклинику.





Также напомним, в начале марта в одном из подъездов жилого дома в Нур-Султане обнаружен кот с 70-процентными ожогами.





Ранее зоозащитники Сатпаева возмутились массовым отстрелом собак. По их словам, служба отлова убивает даже домашних животных, несмотря на то, что они привязаны.





Ветеринары Байконыра сообщили, что в городе участились случаи отравления домашних и беспризорных животных . Специалисты не исключают их намеренное отравление.









В Шымкенте живодеры выбили собаке глаз. Второй глаз налит кровью, шансов восстановить зрение животному нет.





В начале декабря прошлого года в Атырау задержали очередного живодера, привязавшего собаку к машине. Аналогичный случай произошел 19 января близ Нур-Султана живодер протащил по дороге привязанную к авто собаку.





4 февраля сразу три факта жестокого обращения с животными в разных частях страны обнародовали в соцсетях. В Карагандинской области мужчина с палкой набросился на соседского пса и, по словам хозяйки, отбил ему почки. А жительница Актобе пошла выносить мусор и сделала страшную находку. В контейнер выбросили труп не то собаки, не то лисы с ободранной кожей.









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