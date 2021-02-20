Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане предлагают привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет, передает Kazakhstan Today.

При обсуждении законопроекта на рабочей группе мажилиса парламента РК представители общественных организаций планируют предложить дополнительно внести в действующее законодательство нормы, которые должны запретить демонстрацию, распространение печатной, аудиовизуальной продукции, пропагандирующую нанесение травм и увечий животным, их умерщвление, а также бои животных. Об этом вчера сообщили на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Министерством внутренних дел были разработаны предложения по усилению уголовной ответственности по ряду статей. Их озвучил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Айбек Ускембаев.

В процессе согласования законопроекта, предполагающего ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными, по статье 313 УК РК (Незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия) мы предложили усилить санкцию в виде штрафа с 2 тысяч МРП до 5 тысяч, общественные работы с 600 до 1 тысячи часов, ограничение либо лишение свободы с 2 до 5 лет. По статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными) предлагаем расширить круг мотивов жестокого обращения, то есть дополняем корыстными побуждениями с целью причинения боли либо мучений животному, расширение круга квалифицирующих признаков жестокого обращения - дополняются признаками, совершёнными группой лиц по предварительному сговору в отношении нескольких животных. Также перевод признаков с применением садистских методов в присутствии малолетних в квалифицирующие обстоятельства. Предлагаем ужесточить санкции с переводом части 1 статьи 316 из уголовных проступков в категорию преступлений небольшой тяжести, части второй - из уголовных проступков в категорию преступлений средней тяжести - до 5 лет лишения свободы. Предлагается снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 лет, ранее было с 16 лет", - рассказал он.

Кроме того, "за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек" штраф может вырасти в 2 раза, до 20 МРП.

По поручению главы государства разработан новый закон "Об ответственном обращении с животными".

В последнее время в СМИ и социальных сетях транслировалось немало вопиющих фактов жестокого обращения с животными . Это избиение собак и кошек, ужасные условия содержания животных в контактных зоопарках и передвижных цирках. В этой связи группа депутатов парламента в прошлом году разработала законопроект "Об ответственном обращении с животными". В свою очередь, Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов был разработан проект заключения правительства к этому законопроекту.

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