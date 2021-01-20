Близ Нур-Султана живодер протащил по дороге привязанную к авто собаку

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - Видео, на котором заснято жестокое обращение с животным, опубликовала в своем Instagram Ассоциация по защите животных, передает Kazakhstan Today.

Смотрите, что творит. Ведет собаку на машине в поселке Коянды", - комментирует происходящее автор ролика.

Это не первый подобный случай в стране. Собака, которую 7 января хозяин-живодер волоком на скорости тащил по проспекту Азаттык в Атырау, привязав к своей машине, получила тяжёлые травмы, но осталась жива.

14 января зоозащитники Алматинской области обнаружили вопиющие факты жестокого обращения с животными. На этот раз живодеры издевались не над кошками и собаками, а над волками.

В декабре пса из Атырау, ставшего известным на всю страну, после того, как появилось видео, на котором его душили дверцей холодильника, новая хозяйка увезла в США.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан настаивают на ужесточении законодательства в сфере защиты животных.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства