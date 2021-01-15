В Алматинской области живодеры продавали живых волков на чучела и коврики

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - Зоозащитники Алматинской области обнаружили вопиющие факты жестокого обращения с животными. На этот раз живодеры издевались не над кошками и собаками, а над волками, передает Kazakhstan Today.

Тревогу забила Евгения Калисниченко . Она обнаружила объявление о продаже волчат таксидермистам (изготовителям чучел животных. - Прим. агентства). Продавцы предлагали живых волков или шкуры уже мертвых животных на коврики. Одного волка Евгении удалось выкупить.

Цена 140 тысяч. Отправила задаток 10 тысяч и тянула время, искала, куда его определить. Зоопарк отказался. Шло время, а выхода не было. Заняли денег и поехали. Частный дом. Везде шкуры и трупы. Мы делали вид дур, и, когда я спросила: "Откуда они у вас?", лицо продавца в момент изменилось, нам ответили: "Какая вам разница". Мы поняли, что надо и дальше делать вид дур", - написала девушка в Инстаграм.





Она опубликовала шокирующее видео и сообщила, что природоохранная прокуратура отказала в заявлении, сославшись на то, что волки, над которыми издевались, - обычные и корсаки, а не красные.

Под публикацией девушки пользователи оставили сотни комментариев. Отреагировал и департамент полиции Алматинской области.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен данный факт. Уже сейчас управление полиции Талгарского района приступило к проверочным мероприятиям, к виновным непременно будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщила пресс-служба ведомства.





Непонятна неоправданная жестокость к животным со стороны людей. Практически ежедневно в социальных сетях публикуются немыслимые факты жестокости к животным. Удушение лебедя, побитый тюлень, издевательство над собаками - и таких фактов много. Законодательство необходимо ужесточать", - подчеркнул глава ведомства.





Мирзагалиев рассказал, что на сегодня министерством разработан законопроект об ответственном обращении с животными, который находится на рассмотрении мажилиса парламента РК.





В целях искоренения участившихся фактов варварского отношения к животным при поддержке депутатов, зоозащитников разработан законопроект об ответственном обращении с животными. Он направлен на формирование ответственного владения животными и гуманного обращения с ними, установление общих и специальных требований при обращении с животными различных категорий, защиты животных от жестокого обращения", - озвучил министр.





По его словам, ответственность за жестокое обращение с животными или любые нарушения будут предусмотрены в сопутствующем законе. Так, к примеру, министерством предложено ввести наказание в виде штрафа до 5,8 млн тенге либо ограничения свободы на срок до двух лет. Законопроект направлен в мажилис.

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