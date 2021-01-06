В Минэкологии предлагают на 2 года лишать живодеров свободы

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан настаивают на ужесточении законодательства в сфере защиты животных, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане за жестокость по отношению к животным могут ввести наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет. Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал глава МЭГПР Магзум Мирзагалиев.

Непонятна неоправданная жестокость к животным со стороны людей. Практически ежедневно в социальных сетях публикуются немыслимые факты жестокости к животным. Удушение лебедя , побитый тюлень , издевательство над собаками - и таких фактов много. Законодательство необходимо ужесточать", - подчеркнул глава ведомства.

Мирзагалиев рассказал, что на сегодня министерством разработан законопроект об ответственном обращении с животными, который находится на рассмотрении мажилиса парламента РК.

В целях искоренения участившихся фактов варварского отношения к животным при поддержке депутатов, зоозащитников разработан законопроект об ответственном обращении с животными. Он направлен на формирование ответственного владения животными и гуманного обращения с ними, установление общих и специальных требований при обращении с животными различных категорий, защиты животных от жестокого обращения", - озвучил министр.

Глава ведомства озвучил, что ответственность за жестокое обращение с животными или любые нарушения будут предусмотрены в сопутствующем законе. Так, к примеру, министерством предложено ввести наказание в виде штрафа до 5,8 млн тенге либо ограничения свободы на срок до двух лет. Законопроект направлен в мажилис.

Министр также рассказал, как будут ужесточены нормы по защите национальных парков и других природных богатств страны.

Так, по его словам, министерством совместно с заинтересованными государственными органами проработан ряд мер, направленных на ужесточение наказания за нарушения по вырубке деревьев.

Одним из новшеств станет внесение Министерством индустрии и инфраструктурного развития дополнений в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений. Так, будет предусмотрена компенсационная посадка деревьев в тридцатикратном размере при незаконной вырубке , уничтожении, повреждении деревьев, занесенных в Красную книгу Казахстана, а также десятикратная посадка за гибель зеленых насаждений на прилегающей территории физических и юридических и лиц. Ранее данных норм в указанных правилах не было.

Кроме того, внесены изменения в Базовые ставки для исчисления размера вреда, причиненного нарушением лесного законодательства. Так, увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную книгу", - подчеркнул глава ведомства.

Помимо этого, внесены изменения в Административный и Уголовный кодексы в части увеличения штрафов и ужесточения санкций к нарушителям за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в лесном фонде и в черте городов и населенных пунктов.

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