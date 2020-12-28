В Актау нашли убитого лебедя

Актау. 27 декабря. Kazakhstan Today - Убитого лебедя обнаружили на побережье в микрорайоне 1А в Актау, передает Kazakhstan Today.

Тело лебедя лежало на взморье в начале Скальной тропы. На шее у лебедя можно увидеть удавку.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал руководитель неправительственного учреждения (НПУ) "ЭкоМангистау" Кирилл Осин, пишет "Лада".

В Актау нет центра помощи диким животным, а ведь городской акимат еще два года назад обещал выделить два гектара земли под реализацию проекта эколого-образовательного центра помощи бездомным и диким животным. Пока нет специального центра, зато есть добрые люди с большим сердцем - это руководитель ветеринарной клиники "Нэнси" Анна Протестова. Она никогда не откажет и всегда придет на помощь по мере своей возможности. Благодаря ей десятки спасенных животных вернулись в дикую природу. Питон Каа, кстати, находится у нее на передержке. И еще одна радостная новость: после некоторого времени прохождения лечения у Анны Анатольевны белый ангел благополучно вернулся к своим сородичам. Вот только успели порадоваться, а сегодня уже нашли другого. Контрасты жизни. Я не понимаю, что случилось с людьми, с детьми, с подростками. Это просто чудовищно", - говорит Кирилл Осин.





24 декабря региональное издание писало о том, что ветеринар Анна Протестова полгода назад взяла питона на передержку, но хозяин отказался его забирать. Теперь ветеринар ищет новый дом змее.





За незаконное уничтожение лебедя-шипуна предусмотрена уголовная ответственность по статье 316 УК РК. Максимальное наказание - штраф в размере до 500 месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 300 часов, либо арест на срок до 90 суток.





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