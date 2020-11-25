Семейство лебедей расстреляли около Экибастуза

Павлодар. 24 ноября. Kazakhstan Today - На водоеме недалеко от Экибастуза поселились лебеди - две взрослые птицы и 8 птенцов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает паблик bezdomnye_zhivotnye_ekb, на озеро приезжали люди кормили. Птицы начали привыкать.

Откуда-то взялся он. Приезжал на своей белой "Приоре" по ночам, отстреливал лебедей из воздушки и увозил. Куда и зачем, не знаем, остался один птенчик, не смог улететь ранен, пока что находится на базе", - сообщили в паблике.

14 октября в Мамлютском районе СКО в багажнике иномарки обнаружен убитый лебедь.

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