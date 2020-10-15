Убитого лебедя обнаружили в багажнике у жителя Северо-Казахстанской области

Петропавловск. 14 октября. Kazakhstan Today - В Мамлютском районе в багажнике иномарки обнаружен убитый лебедь. Об этой находке в полицию сообщил егерь Бескольского охотничьего хозяйства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции СКО, вблизи села Леденево Мамлютского района внимание защитника природы привлекла автомашина "БМВ", водитель которой пытался скрыться. Подозрения подтвердились: в багажнике обнаружен лебедь без головы.

Прибывшими сотрудниками отдела полиции Мамлютского района туша птицы изъята. Водитель и пассажир автомашины были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств. По факту незаконной охоты начато досудебное расследование", - рассказал начальник ОП Мамлютского района подполковник полиции Серик Альжанов.

В Северо-Казахстанской области в этом году это не первый факт обнаружения убитых лебедей. В марте в Петропавловске двух кликунов обнаружили вблизи дачного общества "Ромашка". Отметим, что охота на эту водоплавающую птицу запрещена.

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