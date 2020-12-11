В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку зеленых насаждений, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании правительства, передает Kazakhstan Today.

Как известно, в последнее время имели место факты незаконных порубок, уничтожения и повреждения деревьев и кустарников в населенных пунктах. В этой связи министерством совместно с заинтересованными госорганами проработан ряд мер, направленных на ужесточение наказания за данные нарушения", - сказал Магзум Мирзагалиев.

В частности, по его словам, Министерством индустрии и инфраструктурного развития вносятся дополнения в типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений. В соответствии с ними будет предусмотрена компенсационная посадка деревьев в 30-кратном размере при незаконной вырубке, уничтожении, повреждении деревьев, занесенных в Красную книгу РК. Также 10-кратная посадка за гибель зеленых насаждений на прилегающей территории физических и юридических и лиц.

Ранее данных норм в указанных правилах не было", - отметил министр.

Проведена работа по внесению изменений в базовые ставки для исчисления размера вреда, приченного нарушением лесного законодательства. Соответствующий проект постановления правительства был принят на этой неделе. В соответствии с ним предусматривается увеличение размеров возмещения ущерба с 6 до 1000 месячных расчетных показателей за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную книгу", - сказал министр.

По словам министра, наряду с этим, базовые ставки дополнены новым отдельным приложением по определению размеров возмещения ущерба при незаконных порубках деревьев и кустарников, произрастающих в черте городов и населенных пунктов в зависимости от породы и возраста.

Планируется внести изменения в законодательные акты. Разработаны поправки в Административный и Уголовный кодексы. В Административный кодекс будут внесены изменения в части исключения дискреционных норм и увеличения санкций к правонарушителям (увеличение штрафов до максимально допустимого размера)", - проинформировал Магзум Мирзагалиев.

К примеру, предлагается увеличить штрафы, в зависимости от повторности нарушений:

на физическое лицо с 10 до 150 МРП;

на субъекты малого предпринимательства с 30 до 450 МРП;

на субъекты среднего предпринимательства с 40 до 600 МРП и на субъекты крупного предпринимательства с 100 до 1500 МРП.

Кроме того, будут предусмотрены изменения в Уголовный кодекс по ужесточению санкций за незаконную порубку деревьев.





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