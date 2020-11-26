Перед зданием Sulpak в Алматы вырубили краснокнижные деревья

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская на брифинге с РСК рассказал, что перед зданием компании Sulpak были вырублены деревья, занесенные в Красную книгу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Управление направило запросы в ботанический сад и в Иле-Алатауский национальный парк для определения видового состава и нанесенного ущерба. Специалисты установили, что вырубленные деревья относились к подвиду "дуб черешчатый", занесенному в Красную книгу Казахстана. Это редкий вид, который находится на грани исчезновения", - сказала Наталья Ливинская.

Изначально уголовное дело было зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования по статье 340 УК (Незаконная порубка или уничтожение деревьев и кустарников). Но в дальнейшем было переквалифицировано на 2 часть статьи 339 УК (Незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений группой лиц).

Основной фигурант установлен. Это жительница Алматы. Она является руководителем ИП, которое заключило договор на благоустройство этого участка местности, и наняла разнорабочих в количестве десяти человек. Ее деяния уже квалифицированы по вышеуказанной статье".





Ранее стало известно, что компанию Sulpak заставят произвести компенсационные посадки и возместить ущерб, нанесенный незаконным сносом зеленых насаждений. При этом руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская рассказала, что компания Sulpak "отказалась приносить извинения горожанам за допущенное варварство".

Напомним, 23 ноября возле торгового дома Sulpak было незаконно спилено 13 деревьев: 9 дубов, 2 вяза и 2 акации.

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