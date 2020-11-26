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Sulpak обяжут возместить ущерб, нанесенный незаконным сносом деревьев

25.11.2020 8425
Sulpak обяжут возместить ущерб, нанесенный незаконным сносом деревьев
Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская на брифинге с РСК Алматы рассказала, что компанию Sulpak заставят произвести компенсационные посадки и возместить ущерб, нанесенный незаконным сносом зеленых насаждений, передает Kazakhstan Today.
 
В начале своего выступления спикер отметила, что по Алматы участились случаи самоуправства в отношении зеленого фонда города.
 
Она рассказала, что Sulpak "отказался приносить извинения горожанам за допущенное варварство".
 
Напомним, 23 ноября возле торгового дома Sulpak было незаконно спилено 13 деревьев: 9 дубов, 2 вяза и 2 акации.
 

Мы будем настаивать на компенсационных посадках владельцев Sulpak. И чтобы это было проведено по всему городу. Места, высота, требования к саженцам, мы, как управление зеленой экономики, предоставим", - сказала глава управления.

 
Кроме того, акимат будет настаивать на публичном принятии обязательств по возмещению ущерба, нанесенного в окружающую среду.
 

На данный момент идет расследование. Управление направило запрос с Ботанический сад и Иле-Алатауский природный нацпарк для определения видового состава и определения нанесенного ущерба", - сообщила Ливинская.

 
По ее словам, специалисты установили, что снесенные деревья относились к подвиду "дуб черешчатый", занесённому в Красную книгу РК, это редкий сокращающийся вид. 
 
Спикер отметила нарастающее негодование горожан в соцсетях.
 

Я считаю, что общественное порицание является важным неотъемлемым элементом в этом вопросе", - заявила Ливинская.

 
Она призвала алматинцев следить за сохранностью зеленых насаждений, помочь природоохранным структурам следить за зеленым фондом Алматы
 

Например, сегодня таких ЧП произошло по городу несколько. Город - это наш общий дом, никто не давал разрешения срубать деревья", - добавила глава управления.




Как установили в управлении зеленой экономики, подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - в данном районе "проводили работы по благоустройству".   

Несмотря на активную позицию большинства алматинцев, ратующих за сохранение зеленого фонда города, факты незаконной порубки регистрируются из года в год. Ранее алматинцы сообщили о вырубке яблоневых садов в предгорьях города под строительство коттеджей.    

Кроме того, в августе этого года жители мегаполиса сняли на видео около тысячи срубленных зелёных насаждений в одном из районов города.    

Между тем в управлении зеленой экономики Алматы заверили, что выдача разрешений на снос деревьев приостановлена с ноября 2019 года.  
 

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