Sulpak обяжут возместить ущерб, нанесенный незаконным сносом деревьев

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская на брифинге с РСК Алматы рассказала, что компанию Sulpak заставят произвести компенсационные посадки и возместить ущерб, нанесенный незаконным сносом зеленых насаждений, передает Kazakhstan Today.

В начале своего выступления спикер отметила, что по Алматы участились случаи самоуправства в отношении зеленого фонда города.

Она рассказала, что Sulpak "отказался приносить извинения горожанам за допущенное варварство".

Мы будем настаивать на компенсационных посадках владельцев Sulpak. И чтобы это было проведено по всему городу. Места, высота, требования к саженцам, мы, как управление зеленой экономики, предоставим", - сказала глава управления.

Кроме того, акимат будет настаивать на публичном принятии обязательств по возмещению ущерба, нанесенного в окружающую среду.

На данный момент идет расследование. Управление направило запрос с Ботанический сад и Иле-Алатауский природный нацпарк для определения видового состава и определения нанесенного ущерба", - сообщила Ливинская.

По ее словам, специалисты установили, что снесенные деревья относились к подвиду "дуб черешчатый", занесённому в Красную книгу РК, это редкий сокращающийся вид.

Спикер отметила нарастающее негодование горожан в соцсетях.

Я считаю, что общественное порицание является важным неотъемлемым элементом в этом вопросе", - заявила Ливинская.

Она призвала алматинцев следить за сохранностью зеленых насаждений, помочь природоохранным структурам следить за зеленым фондом Алматы

Например, сегодня таких ЧП произошло по городу несколько. Город - это наш общий дом, никто не давал разрешения срубать деревья", - добавила глава управления.













Как установили в управлении зеленой экономики, подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - в данном районе "проводили работы по благоустройству"





Несмотря на активную позицию большинства алматинцев, ратующих за сохранение зеленого фонда города, факты незаконной порубки регистрируются из года в год. Ранее алматинцы сообщили о вырубке яблоневых садов в предгорьях города под строительство коттеджей.









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