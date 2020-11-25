В Алматы провели проверку по факту массовой вырубки деревьев возле торгового дома

Алматы. 24 ноября. Kazakhstan Today - В управлении зеленой экономики Алматы прокомментировали массовую вырубку деревьев возле торгового дома, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, вчера специалисты управления зеленой экономики Алматы, природоохранной полиции УП Алмалинского района и отдела охраны окружающей среды и экологии выехали на место для выяснения обстоятельств вырубки деревьев.

Установлено, что были снесены 13 деревьев (9 дубов и 4 вяза). Выяснилось, что подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - проводят работы по благоустройству возле здания по улице Толе би, 187. Между ТОО "Arena S" (Sulpak), собственниками здания и двумя ИП - "Сакура" и "Бурибекова" - заключены договоры подряда по благоустройству, демонтажу водоотводного лотка, тротуарной плитки, срезки плодородного слоя и т.д. Для установления нанесенного ущерба по снесённым деревьям управление зелёной экономики направит запрос в Иле-Алатауский национальный природный парк, по ответам которого будет произведена квалификация данного нарушения", - сообщили в управлении.

Кроме того, в отношении директора ИП "Сакура" полиция составила административный протокол по части 1 статьи 437 КоАП РК (Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время). Штраф - 20 МРП, 55 560 тенге.

За несвоевременную уборку прилегающей территории в отношении ИП "Бурибекова" составлен административный протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК, в размере 30 МРП, на сумму 83 340 тенге.

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