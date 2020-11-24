Sulpak отрицает причастность к вырубке деревьев в Алматы

Алматы. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Sulpak ответили на обвинения в адрес компании по поводу сноса деревьев по улице Толе Би в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Со вчерашнего дня к нам поступает множество заявлений по поводу сноса деревьев по улице Толе би, 187 - угол улицы Ауэзова. Территория, на которой произошел снос деревьев, не находится в собственности компании Sulpak, и мы также, как и вы, считаем действия данных лиц противоправными", - говорится в сообщении компании.

В компании утверждают, что с их стороны было обращение в правоохранительные органы , "от которых стало известно, что заявление по данному случаю уже подано и ведется разбирательство".

Нас уверили, что результаты будут представлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на оперативное расследование, готовы оказывать соответствующим органам всестороннюю поддержку и открыты для сотрудничества", - рассказали в Sulpak.

В свою очередь, экоактивист Тимур Елеусизов рассказал, что снос деревьев произвели в четыре часа ночи 23 ноября.

Вот такой у нас бизнес. Чтоб не ждать разрешения и не просить, нанимают бригады и делают снос ночью, в 4 часа ночи", - написал экоактивист в Instagram .

Как реагирует в таких случаях акимат? Отчитывается, что оштрафовал компанию дровосека и обязал высадить компенсационные деревья. Садить деревья можно теперь только весной, но к тому времени компания-арендатор может уже съехать или обанкротиться, что и желаю в данном случае. А если и задержится на месте, то посадит туи, которые ни тени, ни красоты не дают, да и те засохнут после лета. Зато по бумагам все чики-пики", - написала в Facebook жительница Алматы.

В Экологическом сообществе Алматы подчеркнули, что подобные незаконные вырубки происходят в Алматы постоянно и массово, "лишая город и жителей тысячи зеленых насаждений".

Инициаторы вырубки обычно отделываются небольшим штрафом и формальной компенсационной высадкой деревьев, неравноценных вырубленным, или вовсе ничего не высаживают. Несовершенство законодательства страны позволяет творить экологический беспредел фактически любому желающему", - говорится в сообщении сообщества.

Между тем в управлении зеленой экономики Алматы проинформировали, что разрешение на вырубку деревьев не выдавалось.

Сотрудники управления работают на месте с представителями районного акимата и департамента полиции Алматы для определения точного породного состава вырубленных деревьев и правонарушителя. После определения виновных лиц совместно с департаментом полиции Алматы привлечем к ответственности ", - заявили в управлении.





Напомним: алматинцы пожаловались на массовую вырубку деревьев по улице Толе Би вдоль здания бывшей ковровой фабрики.





По предварительным данным, полученным в ходе устного опроса, произведен снос деревьев в количестве 9 штук лиственных пород (дуб), 2 дерева лиственной породы (карагач). Для уточнения породы деревьев назначена лесопатологическая экспертиза", - рассказали в акимате.





Ранее алматинцы сообщили о вырубке яблоневых садов в предгорьях города под строительство коттеджей.





Кроме того, в августе этого года жители мегаполиса сняли на видео около тысячи срубленных зелёных насаждений в одном из районов города.





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