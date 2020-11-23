Алматинцы сообщили о незаконной вырубке деревьев

Пост с фотографиями вырубленных деревьев разместил на своей странице пользователь Facebook Роман Панов.
Это были ДУБЫ. Уничтожены сегодня ночью. Толе би, 187. У бывшей Ковровой фабрики", - написал алматинец.
На информацию отреагировали в акимате, оперативно опубликовав официальный ответ.
Как рассказали в ведомстве, 22 ноября на место для проверки всех обстоятельств выехали специалисты управления зеленой экономики города, отделения природоохранной полиции управления полиции Алмалинского района и отдела охраны окружающей среды и экологии.
Факты сноса зеленых насаждений на пересечении улиц Толе би и Ауэзова подтвердились. По словам специалистов, с северо-западной стороны они обнаружили 11 свежих пней.
По предварительным данным, полученным в ходе устного опроса, произведен снос деревьев в количестве 9 штук лиственных пород (дуб), 2 дерева лиственной породы (карагач). Для уточнения породы деревьев назначена лесопатологическая экспертиза, которую проведут специалисты-эксперты "ECO ALMATY". Составлен акт обследования зеленых насаждений", - объяснили в ведомстве.
В настоящее время собирается материал для принятия процессуального решения. Виновные будут установлены, заверили в акимате.
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