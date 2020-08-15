В Алматы приостановили выдачу разрешений на снос деревьев

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - C ноября 2019 года управлением зеленой экономики Алматы приостановлена выдача разрешений на снос деревьев. Об этом рассказала в ходе брифинга руководитель управления Наталья Ливинская, передает Kazakhstan Today.

По словам Натальи Ливинской, за десять месяцев поступило более 300 заявок на снос, по которым были представлены мотивированные отказы, по 33 выданы разрешения, по которым были скорректированы проекты.

Те проекты, которые попали для выдачи разрешения, - это в основном были школы, детские сады, жилые комплексы, проекты, направленные на реконструкцию улиц, парков и скверов. Мы их пересматривали, пересматривали въезды на территорию, посадку самого здания. Таким образом, сократили то количество зеленых насаждений, которые подпадали под снос", - рассказала руководитель управления, отметив, что также были проведены работы по модернизации и улучшению по предложенным проектам.

При выдаче разрешения предлагается корректировать проект с уменьшением количества зеленых насаждений, попадающих под снос, и только после этого выдается разрешение на вырубку.

Таким образом, в парке "Дружба" был пересмотрен проект и количество сносимых деревьев сократилось с 169 до 26 деревьев, рассказали в акимате Алматы.

Также пересмотрен подход к компенсационным посадкам, подбор саженцев будет произведен, согласно стандарту, высотой ствола 2,5 метра, сформированной системой веток и с обязательным уходом после посадок в течение двух лет.

В работе по сохранению зеленых насаждений огромный вклад оказывает общественность. Члены созданной "зеленой комиссии" выезжают по каждому факту и дают свои рекомендации", - отметила Ливинская.





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