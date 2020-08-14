В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы повреждены десятки деревьев

Almaty.tv

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы из-за стройки пострадали около 70 деревьев, передает Kazakhstan Today.

О порче деревьев стало известно по результатам проверки после жалобы экологов. Сейчас там ведется строительство резервуара для полива зеленых насаждений, сообщает телеканал Almaty.tv.

Строительство резервуара началось в мае. Парк, в котором растёт более четырех тысяч деревьев стал настоящей стройплощадкой. Здесь работает габаритная спецтехника, которая наносит ущерб растениям. По мнению экологов, экскаваторы и тракторы при прокладке инженерных сетей не щадят корни зелёных насаждений и попросту их обрубают.

25 июля упало дерево, вот здесь, на Макатаева. Тоже при прокладке инженерных сетей. Деревья большие и корневая система повреждена. На Сейфуллина - Абая также дуб упал на психический диспансер после прокладки инженерных сетей", - сообщил эколог Тимур Елеусизов.

По информации телеканала, экологические нарушения есть не только под землей, но и на поверхности. Кроме отрубленных корней, деревья покрыты шрамами от ударов спецтехники.

При работе техника часто задевает деревья, оставляя подобные царапины. По словам экологов, это можно сравнить с ранами на теле человека. Казалось бы, повреждения незначительны, но в итоге это может негативно сказаться на жизни растения.

Это уже не первый случай, когда на этом объекте фиксируют подобные нарушения. Месяц назад проверка выявила аналогичные проблемы. Выяснилось, что заказчиком объекта выступает управление комфортной городской среды. Там признали, что нарушения есть и их будут устранять.

Соответственно ежедневно приходим и полностью контролируем. Это строительные работы, тут практически строительная площадка. Мы максимально стараемся не наносить вред окружающей экологической системе. Где-то да, может быть какое-то нарушение - оно имеет место быть. И мы оперативно меры принимаем", - заверил руководитель Управления комфортной городской среды Сапар Нурашев.

На имя руководителя подрядной организации составлен протокол и начато расследование.





Кроме того, жильцы одной из многоэтажек в Бостандыкском районе Алматы сообщили, что зелёные насаждения возле дома уничтожают, а на их месте хотят построить бизнес-объект.





По словам жильцов, деревья вырубили в конце прошлого месяца. Люди обратились в госорганы и в ходе собственного расследования узнали о новых фактах по благоустройству своего района.





Мы обращались в экополицию. Нам сказали, что деревья срубили по устной просьбе сотрудников этой организации. Однако когда мы начали разбираться, то в организации сообщили, что они об этом никого не просили. Кроме того, в последние дни здесь начались какие-то странные действия. Рабочие протянули шланг прямо в арыке. Кто это делает и для чего вообще - непонятно", - заявил житель города Ернур Бестибаев.





Сотрудники офисного здания, которых изначально обвинили жильцы, были удивлены не меньше. Работники государственного института уверяют, что сами ухаживали за этими деревьями и понятия не имеют, кто посмел уничтожить насаждения.





Мы не знаем, кто это срубил. У нас установлены видеокамеры и видно, что машина производила вырубку. Участковый приходил и спрашивал. С нашей стороны такого не было", - подчеркнул сотрудник Государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий Павел Беда.





Выяснилось, что территория, прилегающая к институту, продана еще в 2005 году и на ней планируют построить автосервис. Жители боятся, что частники захотят снести и детскую площадку, расположенную рядом.





По правилам гражданской обороны, на этом участке должны собираться все жители близлежащих многоэтажек в случае ЧС. Недалеко от сюда также находится и бомбоубежище. Однако жители утверждают, что несколько лет назад, это место было продано частному лицу.





Пока вопрос о земельном участке остается открытым. По словам сотрудников института, дело рассматривается в суде.





Деревья вырублены незаконно, однако виновников до сих пор не нашли, сообщили в управлении зеленой экономики.





Незаконной вырубкой занимается экологическая полиция. По данному факту будет наложен штраф по статье 386. Затем виновные должны будут предоставить управлению гарантийное письмо согласно которому, вместо одного дерева нужно высадить 10 деревьев. За всем этим процессом они должны будут наблюдать в течение двух лет. Уход за молодыми саженцами также должны вести они", - отметил руководитель отдела городского Управления зеленой экономики Олжас Жанысбаев.





По поводу возможного строительства возле стратегически важного объекта жители намерены отправить запрос в управление городского планирования и урбанистики.

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