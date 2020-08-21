Очевидцы сняли видео массовой вырубки деревьев в Алматы

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Алматинцы обеспокоены массовой вырубкой деревьев на окраине города. Около тысячи срубленных зелёных насаждений очевидцы заметили в одном из районов города, передает Kazakhstan Today.

Любительское видео сняла жительница Алматы Татьяна Пилпани. Тысячи вырванных с корнем деревьев лежат вдоль дороги, сообщает телеканал Almaty.tv

Совершенно недавно, буквально дней десять назад мы сюда очередной раз поднимались, увидели, что зелени нет и проложена вот такая громадная дорога. Поехали вот по этой дороге и увидели, что очень много деревьев уничтожено", - возмутилась Пилпани.

Татьяна Пилпани рассказывает, что раньше здесь была живописная местность: росли тысячи яблонь и абрикосов.

На место приехали экологи и общественники. Факт вырубки зафиксировали, но нарушителей на месте не застали.

То, что здесь идет, - повреждение грунта. Это у нас плавучий грунт. Глина впитывает в себя влагу, и она не выдает. И в случае оползни и сели, оно все спускается вниз и разницы нет, какое перед ним будет строение", - заявил эколог Тимур Елеусизов.





Тем временем в городском управлении зеленой экономики заявили: разрешение на вырубку деревьев никто не давал. Назначена проверка на законность этих действий.

По данному факту на данный участок управление разрешение не выдавало. По данному факту будут выявлять точное количество уничтоженных деревьев. За нарушение предусмотрена компенсационная посадка и также административный штраф", - подчеркнул главный специалист городского Управления зеленой экономики Нурлан Куттыбаев.

Как пояснили в управлении зеленой экономики, по данному факту проведут самое тщательное расследование.

В репортаже отмечается, что за незаконный снос зеленых насаждений предусмотрен ряд наказаний. Так, физлицу за одно вырубленное дерево придется выплатить до 20 МРП, юридическим лицам в разы больше. Также по новому закону за каждое незаконно вырубленное насаждение нарушителю придется посадить 10 деревьев.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства