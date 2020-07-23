Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане ужесточат штрафы за нарушение экологического законодательства, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил министр экологии Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК в Нур-Султане. Соответствующие меры предусмотрены в проекте нового экологического кодекса РК.

Министерство также запускает общественные рейды по национальным паркам и зонам отдыха. Это позволит вести мониторинг ситуации по охране природы на местах и оперативно принимать необходимые меры, в том числе применять штрафные санкции к нарушителям. Однако для изменения ситуации нужно в целом поднимать уровень экологической культуры населения, отметил министр.

В рейдах по нацпаркам и зонам отдыха будут принимать участие представители как Минэкологии, так и Министерства внутренних дел, а также экологи, общественники, волонтёры и правоохранительные органы.

К сожалению, экологическая культура у населения крайне низкая. И подтверждение тому - вопиющие факты варварского отношения к природе только за последний месяц. Это всем известные факты с избиением тюленей в Актау, это горы мусора в Боровом, это когда срывают краснокнижные лотосы на Первомайских прудах возле Алматы и радостно сообщают об этом в своем Instagram, это мусор, костры, а также вывоз и продажа соли из уникального озера Кобейтуз. И это только малая часть грубого и жестоко отношения к нашей природе", - отметил министр Магзум Мирзагалиев.

Он сообщил о принятых первых мерах по защите озера Кобейтуз, сейчас ведется анализ ситуации. Однако, по его словам, кардинально ситуацию с охраной окружающей среды в стране может изменить, прежде всего, изменение экологического мышления казахстанцев.

Нас часто призывают устанавливать мусорные баки. Но, как показывает практика, чем больше мы установим, тем больше граждане будут сорить. Давайте начнем с себя. Признаю, я не сторонник повального штрафования людей. Но последние факты меня переубеждают в обратном. Культура населения не меняется. Да и жители в регионах требуют штрафовать за нарушение и жестокое обращение с природой. Поэтому мы и организовываем проведение масштабных общественных рейдов. С другой стороны, мы должны менять экологическое мышление населения, показывать детям на своем примере бережное отношение к природе. К примеру, тот же мусор забирать с собой и тем более не сжигать его, учить детей ухаживать за растениями и животными, самим участвовать в природоохранной деятельности, садить деревья, защищать братьев наших меньших", - сказал Мирзагалиев.

Именно поэтому, по его словам, глава государства дал поручение Министерству образования ввести новый предмет в школах по экологическому образованию детей, так как все начинается с детства.

Только наши сплоченные совместные усилия помогут сохранить уникальные природные богатства нашей страны. Поэтому обращаюсь к журналистам, блогерам, экологам, общественным деятелям, всем, кому небезразлично состояние нашей окружающей среды: давайте все вместе, в том числе на своем примере, приучать общество, каждого казахстанца уважать природу, заботиться о ней!" - резюмировал министр экологии.

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