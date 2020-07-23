Озеру Кобейтуз предложили придать статус особо охраняемой территории

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Проблемы озера Кобейтуз в Акмолинской области не решить постами и шлагбаумами. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает Kazakhstan Today.

Факты последнего месяца показали, как за короткое время можно очень испортить или загадить нашу природу. Это уникальное озеро. Действительно, мобильными постами и шлагбаумами проблему не решить, потому что, если есть шлагбаумы, всегда найдутся желающие их переехать", - заявил Мирзагалиев.

Глава ведомства считает, что проблему необходимо решать двумя способами.

Первое - через экологическое образование и усиление штрафов. Второе - с учетом уникальности этого озера... мы полагаем необходимым придать ему статус особо охраняемой природной территории для того, чтобы на него распространялся соответствующий ограничительный режим", - добавил Магзум Мирзагалиев.

В социальных сетях осудили водителя внедорожника, который заехал на территорию особого озера. Полицейские Акмолинской области привлекли его к ответственности по двум административным статьям. 20 июля на двух автодорогах в направлении к озеру Кобейтуз полиция выставила три мобильных поста по контролю за въездом и выездом на запретную территорию. Дополнительное патрулирование экипажи полиции осуществляют на прибрежной зоне озера.

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