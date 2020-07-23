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В шести казахстанских городах построят мусороперерабатывающие заводы

22.07.2020, 18:08 8344
Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - В шести казахстанских городах планируют построить современные мусороперерабатывающие заводы. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.
 

Законопроектом предусмотрено, что данные мусоросжигающие заводы будут работать в соответствии с требованиями, эквивалентными Европейской директиве "О промышленных выбросах". Сегодня в Европе на таких заводах минимальные показатели по выбросам. К примеру, в Вене на мусоросжигающем заводе Шпиттелау выбросы диоксинов составляют всего до 1 грамма в год", - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК.

 
Глава Минэкологии сообщил, в каких городах запланировано строительство таких заводов.
 

Мы планируем запустить такие заводы в шести пилотных городах республики. Это Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан, Тараз и Шымкент. Работа с потенциальными инвесторами уже начата. Также наше министерство сейчас активно прорабатывает этот вопрос с акиматами по наличию земельных участков, инфраструктуры и гарантированной загрузки отходами", - добавил Магзум Мирзагалиев.

 
Ранее сообщалось, что в ходе брифинга Мирзагалиев высказал предложения по озеру Кобейтуз.
 

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