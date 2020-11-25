Президент поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в вырубке деревьев

Алматы. 24 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вопиющий факт вырубки здоровых деревьев на улице Толе би в Алматы , передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Акиму Бакытжану Сагинтаеву дано поручение провести служебное расследование данного факта, инициировать привлечение виновных к ответственности", - написал Уали на своей странице в Фейсбуке.

Берик Уали напомнил, что выступая в Алматы 29 октября 2019 года на служебном совещании, посвященном проблемам города, президент заявил об исключительной важности бережного отношения к экосистеме мегаполиса, создания надлежащих условий для обеспечения комфортной жизнедеятельности горожан.

Напомним: алматинцы пожаловались на массовую вырубку деревьев по улице Толе Би вдоль здания бывшей ковровой фабрики. После публикации специалисты управления зеленой экономики Алматы, природоохранной полиции УП Алмалинского района и отдела охраны окружающей среды и экологии выехали на место для выяснения обстоятельств вырубки деревьев. Установлено, что были снесены 13 деревьев (9 дубов и 4 вяза). При этом в компании Sulpak опровергли причастность к вырубке деревьев.









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