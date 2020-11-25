Президент поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в вырубке деревьев

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Акиму Бакытжану Сагинтаеву дано поручение провести служебное расследование данного факта, инициировать привлечение виновных к ответственности", - написал Уали на своей странице в Фейсбуке.
Берик Уали напомнил, что выступая в Алматы 29 октября 2019 года на служебном совещании, посвященном проблемам города, президент заявил об исключительной важности бережного отношения к экосистеме мегаполиса, создания надлежащих условий для обеспечения комфортной жизнедеятельности горожан.
Напомним: алматинцы пожаловались на массовую вырубку деревьев по улице Толе Би вдоль здания бывшей ковровой фабрики. После публикации специалисты управления зеленой экономики Алматы, природоохранной полиции УП Алмалинского района и отдела охраны окружающей среды и экологии выехали на место для выяснения обстоятельств вырубки деревьев. Установлено, что были снесены 13 деревьев (9 дубов и 4 вяза). При этом в компании Sulpak опровергли причастность к вырубке деревьев.
Ранее алматинцы сообщили о вырубке яблоневых садов в предгорьях города под строительство коттеджей.
Кроме того, в августе этого года жители мегаполиса сняли на видео около тысячи срубленных зелёных насаждений в одном из районов города.
Между тем в управлении зеленой экономики Алматы заверили, что выдача разрешений на снос деревьев приостановлена с ноября 2019 года.
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