Прокуратура расследует незаконную вырубку деревьев в Алматы

Алматы. 24 ноября. Kazakhstan Today - Специализированной природоохранной прокуратурой начато досудебное расследование по факту незаконной вырубки деревьев в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Специализированной природоохранной прокуратурой начато досудебное расследование по статье 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников) в связи с незаконной порубкой. Дело находится в производстве УП Алмалинского района. Начальнику департамента полиции Алматы Канату Таймерденову поручено обеспечить полноту и объективность рассмотрения дела с тем, чтобы установить и привлечь к ответственности виновных", - сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Он рассказал, что на данный момент установлены подрядчики ТОО "Arena S" (Sulpak) - ИП "Сакура" и "Бурибекова", которые проводили благоустройство территории возле торгового дома. Руководитель ИП "Сакура" привлечен к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время по статье 437 КоАП РК.

Будем информировать общественность о ходе дела. Данный вопрос находится на моем личном контроле", - сказал Сагинтаев, добавив, что акимат не давал разрешение на вырубку.

В настоящее время оценивается размер нанесенного урона.

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