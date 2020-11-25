Варварством назвал глава Минэкологии вырубку деревьев в Алматы

Алматы. 24 ноября. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев высказался о вырубке 13 здоровых деревьев на улице Толе би в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Вчера мы все стали свидетелями варварского факта вырубки деревьев в Алматы. Это вызвало справедливое общественное возмущение. Такие факты недопустимы! Сейчас ведется большая работа по улучшению состояния атмосферного воздуха, принимается Экокодекс, президентом поставлена амбициозная задача по посадке более 2 млрд деревьев. На фоне этой работы, когда вся страна нацелена на эти задачи, подобные инциденты абсолютно не уместны", - написал министр в Twitter .

Он также напомнил, что в этом году по поручению главы государства были внесены поправки в законодательство по ужесточению наказания за вырубку деревьев: введена компенсационная посадка 10 деревьев вместо одного вырубленного, а административный штраф увеличен в два раза.

Призываю бережно относиться к природным ресурсам нашей страны. Чтобы вырастить одно большое дерево, нужны десятки лет. Каким будет наше будущее, зависит от нас, в том числе от уровня нашей общей экологической культуры", - заключил Мирзагалиев.

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