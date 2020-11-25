Варварством назвал глава Минэкологии вырубку деревьев в Алматы

Вчера мы все стали свидетелями варварского факта вырубки деревьев в Алматы. Это вызвало справедливое общественное возмущение. Такие факты недопустимы! Сейчас ведется большая работа по улучшению состояния атмосферного воздуха, принимается Экокодекс, президентом поставлена амбициозная задача по посадке более 2 млрд деревьев. На фоне этой работы, когда вся страна нацелена на эти задачи, подобные инциденты абсолютно не уместны", - написал министр в Twitter.
Он также напомнил, что в этом году по поручению главы государства были внесены поправки в законодательство по ужесточению наказания за вырубку деревьев: введена компенсационная посадка 10 деревьев вместо одного вырубленного, а административный штраф увеличен в два раза.
Призываю бережно относиться к природным ресурсам нашей страны. Чтобы вырастить одно большое дерево, нужны десятки лет. Каким будет наше будущее, зависит от нас, в том числе от уровня нашей общей экологической культуры", - заключил Мирзагалиев.
Напомним, по факту вырубки деревьев президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности.
Напомним: алматинцы пожаловались на массовую вырубку деревьев по улице Толе Би вдоль здания бывшей ковровой фабрики. Как установили на месте специалисты акимата и полиции, были снесены 13 деревьев (9 дубов и 4 вяза). При этом в компании Sulpak, рядом со зданием которой произведена вырубка, опровергли причастность к происшедшему. Как установили в управлении зеленой экономики, именно подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - в данном районе и "проводили работы по благоустройству".
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