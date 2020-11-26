В Алматы продолжают вырубку деревьев: на сей раз возле KFC

Когда разъяренные алматинцы выясняли, кто срубил полувековые дубы и карагачи у офиса Сулпака, за высоким забором на частной территории в ресторане KFC Kazakhstan, что в Коктеме-2 на Тимирязева, тихо, по-семейному расправились еще с четырьмя большими карагачами", - написал в Facebook алматинец Сергей Пономарев.
По его словам, неравнодушные жильцы близлежащих домов сняли вырубку на видео.
Он также проинформировал, что в ресторан быстрого питания выехали специалисты управления зеленой экономики.
Отметим, что незаконную вырубку деревьев в Алматы прокомментировал известный юрист Джохар Утебеков. Он обратил внимание на то, что штраф за такое варварство довольно низкий.
Даже за здоровые дубы, как спиленные варварами у "Сулпака", - 6 МРП! Это 16,5 тыс. тенге. Как штраф за парковку", - написал он, подчеркнув, что нужны десятилетия, чтобы вырос новый дуб.
При такой издевательской ставке "Сулпак" может позволить себе вырубить хоть дубовую рощу! А "рассчитало" так вред наше правительство", - отметил юрист и потребовал от министра экологии "увеличения компенсации для браконьеров".
Напомним, в ночь на 23 ноября возле торгового дома Sulpak было незаконно спилено 13 деревьев. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. Расследованием в настоящее время занимается прокуратура.
Как установили в управлении зеленой экономики, подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - в данном районе "проводили работы по благоустройству".
Несмотря на активную позицию большинства алматинцев, ратующих за сохранение зеленого фонда города, факты незаконной порубки регистрируются из года в год. Ранее алматинцы сообщили о вырубке яблоневых садов в предгорьях города под строительство коттеджей.
Кроме того, в августе этого года жители мегаполиса сняли на видео около тысячи срубленных зелёных насаждений в одном из районов города.
Между тем в управлении зеленой экономики Алматы заверили, что выдача разрешений на снос деревьев приостановлена с ноября 2019 года.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства