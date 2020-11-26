В Алматы продолжают вырубку деревьев: на сей раз возле KFC

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы на фоне скандала с вырубкой деревьев на проспекте Толе би, возле магазина Sulpak, срубили карагачи в микрорайоне "Коктем 2", возле KFC, передает Kazakhstan Today.

Когда разъяренные алматинцы выясняли, кто срубил полувековые дубы и карагачи у офиса Сулпака, за высоким забором на частной территории в ресторане KFC Kazakhstan, что в Коктеме-2 на Тимирязева, тихо, по-семейному расправились еще с четырьмя большими карагачами", - написал в Facebook алматинец Сергей Пономарев.

По его словам, неравнодушные жильцы близлежащих домов сняли вырубку на видео.

Он также проинформировал, что в ресторан быстрого питания выехали специалисты управления зеленой экономики.

Отметим, что незаконную вырубку деревьев в Алматы прокомментировал известный юрист Джохар Утебеков. Он обратил внимание на то, что штраф за такое варварство довольно низкий.

Даже за здоровые дубы, как спиленные варварами у "Сулпака", - 6 МРП! Это 16,5 тыс. тенге. Как штраф за парковку", - написал он, подчеркнув, что нужны десятилетия, чтобы вырос новый дуб.

При такой издевательской ставке "Сулпак" может позволить себе вырубить хоть дубовую рощу! А "рассчитало" так вред наше правительство", - отметил юрист и потребовал от министра экологии "увеличения компенсации для браконьеров".

Как установили в управлении зеленой экономики, подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - в данном районе "проводили работы по благоустройству"

Несмотря на активную позицию большинства алматинцев, ратующих за сохранение зеленого фонда города, факты незаконной порубки регистрируются из года в год. Ранее алматинцы сообщили о вырубке яблоневых садов в предгорьях города под строительство коттеджей.

Кроме того, в августе этого года жители мегаполиса сняли на видео около тысячи срубленных зелёных насаждений в одном из районов города.

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