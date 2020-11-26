Из-за вырубки деревьев у Sulpak могут наказать полицейских

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на брифинге с РСК Алматы рассказал, что, если вина полицейских будет установлена, к ним будут приняты строгие меры - вплоть до увольнения, передает Kazakhstan Today.

Нами предметно изучаются все звонки, которые поступали на пульт в ту ночь. Если вина наших сотрудников будет установлена, к ним будут приняты строгие меры - вплоть до увольнения", - сообщил Рустам Абдрахманов.

Ранее местные жители утверждали, что полицейские не отреагировали на ситуацию.

Также стало известно, что уже установлен основной подозреваемый.

По словам Рустама Абрахманова, изначально уголовное дело было зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования по статье 340 УК (Незаконная порубка или уничтожение деревьев и кустарников). Но в дальнейшем было переквалифицировано на 2 часть статьи 339 УК (Незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений группой лиц).

Заместитель начальника департамента полиции Алматы добавил, что все фигуранты преступления устанавливаются.

Основной фигурант установлен. Это жительница Алматы. Она является руководителем ИП, которое заключило договор на благоустройство этого участка местности, и наняла разнорабочих в количестве десяти человек. Ее деяния уже квалифицированы по вышеуказанной статье", - отметил Рустам Абдрахманов.

Следователем направлены соответствующие запросы во все уполномоченные органы. Уголовное дело находится на стадии расследования.

Ранее стало известно, что компанию Sulpak заставят произвести компенсационные посадки и возместить ущерб, нанесенный незаконным сносом зеленых насаждений. При этом руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская рассказала, что компания Sulpak "отказалась приносить извинения горожанам за допущенное варварство".

Напомним, 23 ноября возле торгового дома Sulpak было незаконно спилено 13 деревьев: 9 дубов, 2 вяза и 2 акации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства