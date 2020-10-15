В Мангистау прекратили расследование по факту избиения тюленя палками

Актау. 14 октября. Kazakhstan Today - Досудебное расследование в отношении жителей Мангистауской области прекращено из-за отсутствия состава преступления, передает Kazakhstan Today.

Досудебное расследование по факту избиения тюленя палками прекратили из-за отсутствия состава преступления согласно части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (Обстоятельства, исключающие производство по делу), пишет Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в своих показаниях задержанные заявили, что решили отогнать тюленя с целью безопасности. Участники инцидента заверили, что видео, которое распространилось в Интернете с их участием, было неправильно понято: тюленя никто из них не бил, он остался жив и уплыл в море.

Ранее сообщалось, что в июле этого года отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау. Для установления личностей людей и привлечения их к ответственности территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области было направлено письмо в департамент полиции.

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