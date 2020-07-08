Еще одного тюленя забили камнями в Мангистау

Актау. 7 июля. Kazakhstan Today - Отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", инцидент произошел на пляже в селе Курык вечером 6 июля.





По словам очевидца, группа взрослых людей заметила тюленя у берега и начала бить его палками и камнями.

Это было сделано ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям. После этого они выкинули его назад в море. Жив ли он остался, к сожалению, я не знаю", - рассказал очевидец.

Это уже второй тюлень, пострадавший от рук отдыхающих на берегу Каспия. 6 июля в соцсетях появилось видео, где люди забрасывают любопытного тюленя камнями.

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