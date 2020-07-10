Полицейские Мангистау нашли забивших тюленя палками на берегу Каспия

Актау. 9 июля. Kazakhstan Today - 6 июля Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира было направлено обращение в отдел полиции Каракиянского района Мангистауской области по факту избиения тюленя неизвестными лицами, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет в своем Instagram.

По данному факту отделом полиции установлены личности, и дело зарегистрировано в ЕРДР по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). На данный момент ведется досудебное расследование в отношении подозреваемых.





Друзья! Просим вас при встрече с дикими животными соблюдать дистанцию и осторожность", - написал Сакен Дилдахмет.

Напомним , инцидент произошел на пляже в селе Курык вечером 6 июля. По словам очевидцев, это было сделано ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям.

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