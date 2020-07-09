Забивших тюленя палками на берегу Каспия привлекут к ответственности

Актау. 8 июля. Kazakhstan Today - За жестокое обращение с тюленем люди будут привлечены к ответственности. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет, передает Kazakhstan Today.

За жестокое обращение с тюленем люди будут привлечены к ответственности. 6 июля 2020 года на побережье Каспийского моря был установлен инцидент, где отдыхающие люди жестоко обращаются с каспийским тюленем ", - написал Дилдахмет в Facebook .

Он сообщил, что по данному факту Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира направлено письмо в департамент полиции Мангистауской области, чтобы установить личности людей и привлечь их к ответственности.

За жестокое обращение с животными законодательством Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительной работы", - напомнил пресс-секретарь.

По его словам, 8 июля государственные инспекторы Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира будут проводить разъяснительные работы на побережье моря для отдыхающих лиц.

Товарищи, у меня просто нет слов!" - добавил Сакен Дилдахмет.





Ранее сообщалось, что еще один тюлень пострадал от рук отдыхающих на побережье Каспийского моря. Его забросали камнями





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