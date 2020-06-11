В Казахстане разработают законопроект о защите животных от живодеров

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане необходим отдельный законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Мы все были свидетелями за последние несколько недель или месяцев вопиющих фактов очень жестокого обращения с животными. Когда мы смотрели распространяемые видеоролики в Сети и в новостных лентах, это просто, я не знаю, как выразить эмоции, слов нет", - сказал Мирзагалиев.

По его мнению, назрела необходимость создания отдельного законопроекта для защиты животных. "Буквально сегодня я разговаривал с несколькими депутатами, есть депутатская инициатива, которую мы в правительстве будем поддерживать. Данному вопросу мы должны уделить особое внимание", - сказал министр.

Он подчеркнул, что "жестокое обращение с животными - это, в том числе, показатель культуры нашего общества".

Мы должны поставить очень четкий законодательный заслон таким негативным проявлениям", - заключил Мирзагалиев.

Накануне, министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал участившиеся случаи жестокого обращения с животными . "На каждый факт мы реагируем, и практически все они выявлены. Есть у нас статья 316 УК, которая предусматривает уголовную ответственность, но дело в том, что санкции этой статьи очень маленькие", - сказал он.

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