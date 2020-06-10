Министр внутренних дел высказался об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал участившиеся случаи жестокого обращение с животными в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Министр отметил, что в последнее время в СМИ появилось много сюжетов о жестоком обращении с животными, сообщает Kazpravda.kz

На каждый факт мы реагируем, и практически все они выявлены. Есть у нас статья 316 УК, которая предусматривает уголовную ответственность, но дело в том, что санкции этой статьи очень маленькие. Например, по части первой этой статьи - штраф предусмотрен в размере 120 МРП или исправительные работы в том же размере. Также привлечение к общественной работе на срок до 120 часов или арест до 30 суток. По части второй, когда уже предусмотрена группа лиц - санкции чуть выше, но при этом не превышает 50 суток ареста. Мы анализируем и, возможно, войдем с предложением по ужесточению санкций по этим статьям", - заявил Тургумбаев на пресс-конференции по итогам отчетной встречи с населением.

Изменены правила внутренней торговли автомобильными запчастями. Теперь бывшие в употреблении запчасти могут продаваться только в специализированных торговых точках с обязательным составлением договора с указанием лица, сдавшего товар и приложением фото изделия", - сказал он.

Он сообщил, что с Нацбанком разработаны правила для ломбардов, которые исключат условия для приема и реализации краденых вещей.

Ужесточена ответственность за совершение краж. Теперь повторное совершение этого преступления относится к категории тяжких преступлений и исключает возможности для преступника примириться с потерпевшей стороной, избежать наказания. Все это позволило сократить количество краж почти на 50 процентов", - сообщил Тургумбаев.

В заключение глава МВД сообщил, что на маслихаты возложена обязанность по разработке правил выпаса скота. "Это позволит повысить уровень ответственности владельцев", - заключил он.

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