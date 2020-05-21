В Казахстане продажа бывших в употреблении автозапчастей без техпаспорта будет запрещена

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане намерены на законодательном уровне запретить продажу бывших в употреблении автозапчастей без предоставления техпаспорта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании мажилиса парламента РК при обсуждении проекта закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата", в Казахстане были внесены изменения в правила внутренней торговли. Была внесена норма о продаже автомобильных запасных частей только в специализированных магазинах.

По его информации, в настоящее время усилен контроль по этим спецмагазинам. "Прежде чем сдать запчасть на реализацию на тот же самый авторынок, владелец обязан дать техпаспорт машины, с которой эта запчасть была снята, и свое удостоверение личности. То есть на рынке мы уже будем знать, какие бывшие в употреблении запчасти продаются и кто их продает", - сказал глава МВД.

Он сообщил, что в ближайшее время в мажилис будет внесена норма, предусматривающая административную ответственность за нарушение правил продажи непродовольственных товаров, бывших в употреблении.

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