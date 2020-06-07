Талдыкорган. 5 июня. Kazakhstan Today - Полиция задержала подростков, которые сожгли щенка заживо, передает Kazakhstan Today.
Это кощунственное преступление имело место в поселке Кабанбай Алакольского района Алматинской области. По сигналу в социальных сетях незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия, пишет Polisia.kz.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое несовершеннолетних жителей вышеуказанного населенного пункта. Это - гражданин Ш., 2004 года рождения и гражданин Д., 2005 года рождения. Их личности были установлены в первые часы проведения первоначальных следственных мероприятий", - рассказал начальник отдела полиции Алакольского района Алматинской области Куат Оспанов.
По его словам, подростки полностью признали вину, сообщив, что жестокое преступление совершили забавы ради.
Это вопиющий факт, за которое предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнул Куат Оспанов.
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