Талдыкорган. 5 июня. Kazakhstan Today - Полиция задержала подростков, которые сожгли щенка заживо, передает Kazakhstan Today.

Это кощунственное преступление имело место в поселке Кабанбай Алакольского района Алматинской области. По сигналу в социальных сетях незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия, пишет Polisia.kz.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое несовершеннолетних жителей вышеуказанного населенного пункта. Это - гражданин Ш., 2004 года рождения и гражданин Д., 2005 года рождения. Их личности были установлены в первые часы проведения первоначальных следственных мероприятий", - рассказал начальник отдела полиции Алакольского района Алматинской области Куат Оспанов.

Это вопиющий факт, за которое предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнул Куат Оспанов.

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