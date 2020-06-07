Живодеры заживо сожгли щенка в Алматинской области

Талдыкорган. 5 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области группа мужчин заживо сожгла щенка, передает Kazakhstan Today.

Видео с жестоким убийством щенка появилось в социальных сетях. Инцидент предположительно произошел в селе Кабанбай Алакольского района, сообщает inAlmaty.kz

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 316 части 2 УК РК (Жестокое обращение с животными).

В настоящее время районным отделом Алакольского района по территориальности проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данное жестокое преступление и их задержания. Они непременно понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее зоозащитные организации писали открытое письмо президенту Казахстана. В нем волонтеры просили принять закон о животных и внести поправки в действующее законодательство для ужесточения наказания за жестокое обращение с животными.

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