Житель Атырау с особой жестокостью задушил собаку

Фото: https://polisia.kz

Атырау. 1 июня. Kazakhstan Today - В Атырау в выходные дни задержали двух живодеров, учинивших расправу над собаками, передает Kazakhstan Today.

В паблике zello_atyrau.guw в социальной сети Instagram появилось видео, на котором живодер жестоко обращается с собакой. Сначала он душит ее руками, а потом и вовсе дверью холодильника, пишет "Мой город"

Люди, кто его знает? Магрулан (Мака) из Еркинкала! Что тебя сподвигло на такую жестокость? Как это объяснить? Люди, со вчерашнего дня это третий случай жестокого обращения с животными в городе Атырау! Наш директ разрывается от сообщений, перепостов. И это только те, о которых нам удалось узнать. Среди кого мы живем?" - подписали видео @help_animals_atyrau.

Ролик собрал сотни комментариев среди пользователей сети.

Если его не остановить, то он дальше людей будет душить. Пока не поздно, его изолировать надо", - возмущается bashir_autovaz.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что случай произошел 30 мая в микрорайоне Береке города Атырау. Сотрудниками полиции Атырау установлено, что это уже второй факт жестокого обращения с животными.

Первый случай произошел 30 мая в микрорайоне Береке города Атырау, где мужчина выстрелил в собаку. Второй случай произошел 31 мая в пригородном поселке Еркинкала, где мужчина задушил собаку дверцей холодильника. Сотрудниками полиции подозреваемые установлены и задержаны", - отметили в полиции.

По обоим фактам ведется досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства